Baden-Württemberg und Bayern hatten am Montag mit Gewitter, Starkregen und Hochwasser zu kämpfen.

Auch in den kommenden Tagen kommen auf Süddeutschland starke Unwetter zu.

Dieser Sommer ist bisher von immer weiderkehrenden starken Unwettern gezeichnet. Auch am vergangenen Montag (28.06.2021) fegten schwere Gewitter über den Süden Deutschlands. Wie sieht das Wetter am Dienstag (29.06.2021) in Baden-Württemberg und Bayern aus? Gibt es eine Warnung vor starkem Gewitter? Wird es auch in den nächsten Tagen stürmen?

Warnung vor starkem Gewitter: So wird das Wetter am Dienstag laut DWD in BaWü

Morgens und vormittags: gebietsweise schauerartiger Regen. Teilweise auch mit Donner und Blitz. Der Himmel ist stark bewölkt.

Die Temperaturen liegen am Dienstag in Baden-Württemberg nach Angaben des DWD bei höchstens 18 Grad auf der Alb und bei bis zu 25 Grad auf der Tauber.

Unwetter in Bayern aktuell: Gibt es auch am Dienstag Gewitter im Freistaat?

Morgens und vormittags: Der Himmel ist vormittags stark bewölkt. Teilweise kann es zu Regenschauern kommen - vereinzelt zu Gewittern. Voraussichtlich werden die Schauer kurzzeitig pausieren und Raum für etwas Sonne lassen. Anschließend jedoch weitere Gewitter mit Starkregen, Hagel und schweren Sturmböen.

Der Himmel ist vormittags stark bewölkt. Teilweise kann es zu Regenschauern kommen - vereinzelt zu Gewittern. Voraussichtlich werden die Schauer kurzzeitig pausieren und Raum für etwas Sonne lassen. Anschließend jedoch weitere Gewitter mit Starkregen, Hagel und schweren Sturmböen. Abends und nachts: Erneut schwere Gewitter mit Unwetterpotential. In der Nacht zum Mittwoch werden die Gewitter voraussichtlich in Richtung nordosten abziehen.

Laut DWD liegen die Temperaturen zwischen 22 und 28 Grad.

Wetter BW und Bayern: So wird das Wetter in den kommenden Tagen

Nach Angaben des DWD kühlen die Temperaturen in Baden-Württemberg in den nächsten Tagen ab. Regen und Gewitter sind auch in der restlichen Woche möglich.

Ähnliche Vorhersagen gelten für Bayern. Wolken, Schauer und einzelne Gewitter werden den Freistaat auch in den nächsten Tagen begleiten.

Blitz und Donner Entfernung: Wie weit ist das Gewitter entfernt?

Wer fleißig Gewitter beobachtet, der hat vermutlich schon bemerkt, dass Donner und Blitz selten gleichzeitig auftreten. Das liegt daran, dass sich Licht schneller ausbreitet, als der Schall - also das Geräusch des Donners. Wer wissen möchte, wie weit das Gewitter vom eigenen Zuhause entfernt ist, dem hilft ein leichter Rechentrick: Nach Auftreten des Blitzes werden die Sekunden bis zum Donner gezählt. Die Sekundenzahl wird anschließend mit 340 multipliziert. Das Ergebnis ist die Entfernung des Gewitters in Meter.

Wer sich die Rechnung ersparen möchte, der kann die Sekundenzahl auch in zahlreiche Gewitter-Rechner im Netz eingeben und so herausfinden, wie weit das Gewitter entfernt ist.