Auf Twitter trendet aktuell der Hashtag #SoederRuecktritt , mit dem der Rücktritt des bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder gefordert wird.

Markus Söder machte sich in der Krise für strenge Corona-Regeln stark. Zeitweise durften Bürgerinnen und Bürger in Bayern nicht mehr ohne triftigen Grund aus dem Haus.

VGH-Urteil zu Ausgangssperren lösen auf Twitter #SoederRuecktritt aus

Ausgangssperren zu weit eingeschränkt. Die Staatsregierung habe einen formalen Fehler in der Verordnung gehabt, außerdem seien die Ausgangsbeschränkungen unverhältnismäßig gewesen. Jetzt sorgen die damaligen Regelungen im Gegensatz zu den Der bayerische Verwaltungsgerichtshof hat entschieden: Die Rechte der Bürger wurden durch diezu weit eingeschränkt. Die Staatsregierung habe einen formalen Fehler in der Verordnung gehabt, außerdem seien dieunverhältnismäßig gewesen. Jetzt sorgen die damaligen Regelungen im Gegensatz zu den aktuellen Corona-Regeln in Bayern erneut für heftige Diskussionen – besonders in den sozialen Medien.

Rücktritt Söders auf Twitter gefordert – nach strengen Ausgangsbeschränkungen

Die Regierung stimmt dem Verwaltungsgerichtshof (VGH) in ihrem Urteil nicht zu. Die Regierung will deshalb in eine Revision gegen die Entscheidung gehen und das Urteil prüfen. Die SPD und AfD allerdings sehen die damaligen Regelungen genau wie das Gericht als unverhältnismäßig an.

Besonders betonte der VGH-Richter die Unverhältnismäßigkeit der Regel, dass damals Einzelpersonen ohne triftigen Grund nicht ihre Wohnung oder das Haus verlassen durften.