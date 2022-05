Am 15. Mai wählen die Bürgerinnen und Bürger von Nordrhein-Westfalen (NRW) einen neuen Landtag. Um im Vorfeld möglichst viele Wählerstimmen für sich zu gewinnen, haben sich die fünf größten Parteien bereits am 3. Mai einen Schlagabtausch im Fernsehen gegeben. SPD und CDU sind den Umfragen zu urteilen immer noch die stärksten Parteien und werden die Wahl voraussichtlich unter sich entscheiden. Die beiden Spitzenkandidaten der CDU, Hendrik Wüst, und der SPD, Thomas Kutschaty, werden am 12. Mai in einem TV-Duell ein letztes Mal vor der Wahl aufeinander treffen. Wer hier überzeugt, hat gute Karten der nächste Ministerpräsident von NRW zu werden.

Fernsehduell NRW-Wahl: Live-Stream

Wann: 20.15 bis 21.30 Uhr

20.15 bis 21.30 Uhr Wo: WDR Fernsehen

WDR Fernsehen Ort: Solingen

Solingen Wer: Hendrik Wüst (CDU), Thomas Kutschaty (SPD)

Hendrik Wüst (CDU), Thomas Kutschaty (SPD) Moderation: Ellen Ehni, Gabi Ludwig

Ellen Ehni, Gabi Ludwig Livestream: Hier geht’s zum Livestream

Landtagswahl NRW 2022: Das sind die Themen

Vor allem bei der Energiepolitik und Verkehrspolitik haben sich die Kandidaten in der letzten TV-Runde gekabbelt. Die Themen für den Abend sind noch nicht festgelegt, dürften aber auch diesmal ähnliche sein. Besonders die Energie- und Verkehrswende hin zu einer klimaneutraleren Wirtschaft ist in Nordrhein-Westfalen ein großes Thema. Das Bundesland ist bekannt für seine Braunkohle-Kraftwerke. Wie die Themengewichtung an diesem Abend auch ausfallen wird, fest steht, wer mit seinen Argumenten an diesem Abend punkten kann, hat gute Aussichten auf einen Sieg am Sonntag. Da beide Kandidaten, Thomas Kutschaty und Hendrik Wüst, laut Umfragen derzeit Kopf an Kopf liegen, ist das TV-Duell bei dieser Wahl nicht zu unterschätzen.

