Erdogan hatte eine Gesundheitssystem gerät an seine Grenzen. Patienten müssen laut Ärzten teils tagelang auf ein Bett auf der Intensivstation warten,Ausstattung und Personal, heißt es. Präsidenthatte eine Verschärfung des Teil-Lockdowns in der Türkei angekündigt, falls die Corona-Zahlen nicht sinken sollten. Nun ist es tatsächlich so gekommen: Das türkischegerät an seine Grenzen. Patienten müssen laut Ärzten teils tagelang auf ein Bett auf der Intensivstation warten, berichtet der Sender n-tv. Es mangele anund Personal, heißt es.

Innerhalb von 24 Stunden starben zuletzt mindestens 188 Menschen in Verbindung mit Corona, wie das Gesundheitsministerium mitteilt. Außerdem waren 31.219 Neuinfektionen zu verzeichnen, nachdem die Türkei ihre Corona-Zahlen wieder nach internationalem Standard ermittelt. Seit Juli waren nur Fälle gezählt worden, die mindestens mittelschwere Corona-Symptome aufwiesen. Dies wiederum hatte zu scharfer Kritik von der Weltgesundheitsorganisation WHO und zu verschärften deutschen Reisewarnungen geführt. Die gesamte Türkei ist derzeit als Risikogebiet eingestuft.

Corona Türkei: Ausgangssperren am Wochenende rund um die Uhr

Außerdem gelten ab Freitag rund um die Uhr Ausgangssperren für das Wochenende, kündigte Präsident Recep Tayyip Erdogan an. Supermärkte seien aber Zeiten geöffnet. Unter der Woche wird eine abendliche Ausgangssperre von 21 Uhr bis 5 Uhr verhängt. Bislang galten die Ausgangssperren nur abends am Wochenende. Menschen ab 65 Jahren und Jüngere unter 20 Jahren dürfen in der Türkei keine öffentlichen Verkehrsmittel mehr benutzen. Außerdem sind Neujahrsfeiern verboten, und an Beerdigungen dürfen höchstens 30 Personen teilnehmen.

Corona Türkei: In Wirklichkeit 50.000 Neuinfektionen am Tag?

Die Türkische Ärztevereinigung (TTB) glaubt unterdessen, dass es täglich mindestens 50.000 neue Corona-Fälle geben könnte. Staatliche Krankenhäuser seien voll belegt, während die Regierung behauptet, dass die Auslastung bei nur etwa 70 liege. „Patienten warten manchmal tagelang auf ein Bett auf einer Intensivstation“, so der Ärztebund, der schon seit Monaten die offiziellen Statistiken hinterfragt. In einigen Provinzen müssten Patienten auf den Korridoren oder in Kantinen behandelt werden, es gebe aber nicht ausreichend Personal und Ausstattung. Laut TTB erlebt das Land zurzeit einen „Tsunami“, vor dem man ausdrücklich gewarnt hatte. Die TTB fordert nun eine verstärkte Heranziehung von Privatkliniken und Stiftungskrankenhäusern.

Corona-Zahlen in der Türkei

31.219 Neuinfektionen in 24 Stunden

Mindestens 188 Tote in 24 Stunden

Über 500.000 Erkrankte seit März

Offfiziell rund 4500 Corona-Tote seit Pandemiebeginn