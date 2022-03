Rammstein, vorneweg Frontmann Till Lindemann. Doch der Sänger hat auch eine ganz andere Seite. Er schreibt Gedichte und wäre fast Profi-Sportler geworden. Spektakuläre Bühnenshows und brachiale Texte - dafür steht die Band, vorneweg Frontmann. Doch der Sänger hat auch eine ganz andere Seite. Er schreibt Gedichte und wäre fast Profi-Sportler geworden.

Steckbrief Till Lindemann

Vorname: Till

Name: Lindemann

Geboren: 04.01.1963 in Leipzig

Sternzeichen: Steinbock

Alter : 59

: 59 Größe: 184 Zentimeter

Partner: Sophia Thomalla (2010-2015)

Kinder : zwei Töchter

: zwei Töchter Geschätztes Vermögen: rund 20 Millionen Euro

Till Lindemann - Gründung von Rammstein

Lindemann war zunächst Schlagzeuger der Band "First Arsch". Nach der Wende zog er nach Berlin und gründete zusammen mit Gitarrist Richard Kruspe die Band "Rammstein". Mittlerweile besteht die Band aus sechs Mitgliedern. Ihr erstes Album "Herzeleid" war über 100 Wochen in den deutschen Charts. Bekannt ist die Band nicht nur für ihre Musik, sondern auch für ihre spektakulären Bühnenshows. Die Auftritte sind ein wahres Feuerwerk, für das Till Lindemann selbst verantwortlich ist. Seit 1996 ist er ausgebildeter Pyrotechniker, was er bei den Live-Shows unter Beweis stellt.

Spiel mit dem Feuer - als ausgebildeter Pyrotechniker lässt es Till Lindemann auf der Bühne mächtig krachen.

© Foto: picture alliance/dpa | Axel Heimken

Till Lindemann - Jugend und Kindheit

Lindemann war in seiner Jugend Leistungsschwimmer, besuchte eine Kinder- und Jugendsportschule und war dort im Internat untergebracht. Er schwamm für den SC Empor Rostock. Nachdem er 1978 bei der Jugend-EM im Schwimmen über 1500 Meter Siebter geworden war, wurde er auch für die Olympischen Spiele 1980 in Moskau berücksichtigt. Ihm wurde jedoch die Teilnahme verwehrt, da er sich während der Jugend-Schwimm-EM in Florenz unerlaubt aus dem Hotel entfernt und sich von Kollegen aus der Bundesrepublik im Mannschaftsbus „klassenfeindliche“ Aufkleber besorgt hatte. Nach einer Verletzung beendete er seine Karriere 1979. Anschließend beendete er eine Lehre als Bautischler. Später arbeitete er auch als Korbmacher, Zimmermann und Techniker.

Russland und Till Lindemann - Hilfe für Flüchtlinge

Auf der Rammstein-Webseite heißt es auf Deutsch, Ukrainisch und Russisch: "Wir empfinden in diesem Moment besonders Trauer über das Leid der Ukrainer. Jedes Mitglied der Band hat unterschiedliche Erfahrungen mit den beiden Ländern; alle Musiker haben Freunde, Kollegen, Partner und Fans in der Ukraine und in Russland." Ihnen sei die Verzweiflung bewusst, die viele russische Fans angesichts der Handlungen ihrer Regierung empfinden und sie möchten "an die Menschlichkeit erinnern, die russische und ukrainische Bürger teilen."

Till Lindemann half am Berliner Hauptbahnhof, sich um Menschen aus der Ukraine zu kümmern.