Rammstein hat am Donnerstag (10.03.) das Video zu ihrer neuen Single „Zeit“ veröffentlicht. Mit dem sechsminütigen Clip kündigten die sechs Musiker um Frontmann Till Lindemann das gleichnamige neue Album an, das am 29. April erscheint.

Rammstein „Zeit“ - Davon handelt der Text?

„Zeit, bitte bleib stehen, bleib stehen“ und „Zeit, es soll immer so weitergehen“. Ach, könnte doch die Zeit stehen bleiben. Wer wünscht sich das nicht. Genau davon handelt der Text vom neuen Song von Rammstein. Es ist noch nicht Zeit zu gehen, doch dem Tod ist dieser Wunsch egal und nimmt keine Rücksicht. Das Video beginnt damit, dass die Musiker wie tot im Wasser treiben. Die Szenen laufen rückwärts und zeigt Soldaten und Partisanen, Geburten, sterbende Menschen und über allem steht der Tod. Er taucht auf als Kapuzenmann im schwarzen Umhang, gesichtslos, aber keinesfalls beängstigend.

Rammstein „Zeit“ - Ein nachdenklicher Song