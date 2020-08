Desolate Zustände und schwerwiegende Verstöße gegen dasin einer Hundezucht in Langenenslingen im Kreis Biberach: In dem Zuchtbetrieb sind am Montagvernachlässigteder Rassenundentdeckt worden, wie das Veterinäramt im Landratsamt Biberach am Dienstag berichtet. Anlass der Kontrolle waren mehrere Anzeigen wegen Mängeln in der Tierhaltung und dem Verkauf kranker Welpen.