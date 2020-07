Nur 85 Sekunden dauert die Fahrt, an deren Ende zwei junge Menschen tot sind. Ein 20-Jähriger rast am 6. März 2019 um kurz vor Mitternacht durch die Stuttgarter Innenstadt. Er hat sich einen Jaguar mit 550 PS gemietet und dreht dort schon den ganzen Tag seine Runden. Für eine letzte Runde Vollgas nimmt er nochmal einen Freund mit, um ihm zu zeigen, was der Sportwagen so alles kann. Mit mindestens 160 Stundenkilometern brettert er über die Rosensteinstraße im Stuttgarter Norden. Er muss einem abbiegenden Auto ausweichen, reist das Steuer herum und gerät ins Schleudern. Genau in diesem Moment fährt ein junges Pärchen nach der Spätschicht im Kino aus der Tiefgarage und will auf die Rosensteinstraße einbiegen. Der Jaguar prallt in den kleinen, weißen Citroen von Ricardo K. (25) und Jaqueline C. (22). Beide sind sofort tot.

Hier gibt es die zweite Folge des Podcasts „Akte Südwest“

In der zweiten Folge des Kriminalpodcasts „Akte Südwest“ berichtet Reporterin Melissa Seitz den RedakteurInnen Tanja Wolter und David Nau, wie der Unfall passieren konnte und wie sie den anschließenden Mordprozess gegen den 20-jährigen Raser erlebt hat.

