Aufgrund eines Unwetters wurden die Fährverbindungen zu den Inseln Hiddensee und Rügen in Mecklenburg-Vorpommern eingestellt. Was Urlauber jetzt wissen müssen im Überblick.

Wetterdienst warnt vor starken Sturmböen – sogar Orkanböen möglich

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat für Montag und Dienstag entlang der Ostseeküste eine intensive Sturmphase prognostiziert. In exponierten Gebieten von Fischland/Darß bis Rügen könnten starke Sturmböen mit Geschwindigkeiten von 90 bis 100 Stundenkilometern aus nordwestlicher Richtung auftreten. Es besteht sogar die Möglichkeit von einzelnen orkanartigen Böen um 105 Stundenkilometer. „Das ist zu dieser Jahreszeit extrem ungewöhnlich. So einen Sturm erwarten wir im Herbst und nicht im Hochsommer“, sagte Michael Knobelsdorf vom DWD. Dazu gebe es in einigen Regionen Dauerregen.

Kompletter Fährverkehr nach Hiddensee eingestellt

Zur Insel Hiddensee sei der gesamte Fährverkehr für Montag und Dienstagvormittag betroffen, wie die Reederei Hiddensee mitteilte. Es finde auch kein Wassertaxi-Verkehr statt. „Wir bitten alle Urlauber, die Montag oder Dienstag an- oder abreisen wollten, Ihren An- oder Abreisetag auf Mittwoch zu verlegen.“

Auch Fährverkehr nach Rügen betroffen

Das Unwetter hat auch Auswirkungen auf den Verkehr auf und von Rügen: Bis Dienstagvormittag werden aufgrund der Wetterlage die Wittower Fähre im Norden Rügens, die Rügen-Fähre zwischen Glewitz und Stahlbrode sowie sämtliche Fahrten mit dem Fahrgastschiff "Altefähr" auf der Strecke Stralsund-Altefähr und zurück ausgesetzt, wie von der Weißen Flotte bekanntgegeben wurde. Ebenso fallen wetterbedingt auch die Robbenfahrten sowie der Fahrgastverkehr zwischen Sellin, Baabe, Gager, Thiessow und Lauterbach vorerst aus.

Auswirkungen möglicherweise auch auf Fährverbindungen von Rostock

Die Fährreederei TT-Line, die Verbindungen von Rostock aus betreibt, gab bekannt, dass aufgrund der ungünstigen Wetterverhältnisse in Trelleborg, Schweden, möglicherweise Stornierungen und Abfahrtszeitänderungen für Fahrten ab Travemünde, Rostock und Trelleborg am Montag eintreten könnten. Betroffene Passagiere werden von TT-Line über entsprechende Informationen informiert.

(mit Material von dpa)