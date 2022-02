In Deutschland folgt aktuell ein Sturm auf den nächsten. Die Unwetter führen tagelang vor allem im Norden des Landes zu Chaos. Es gibt teils heftige Prognosen. Viele fragen sich da, wann der Höhepunkt des Orkans erreicht ist und wie lange der Sturm noch geht.

Zeynep“ nachlassen? Alle Infos zu der aktuellen Entwicklung in Bayern, Baden-Württemberg und ganz Deutschland gibt es in unserem Liveticker zum Orkan . Doch was wird für die Nacht auf Samstag vorhergesagt? Wann soll „“ nachlassen?

Sturm in Deutschland am Freitag und Samstag: Wann lässt er nach?

Zeynep“ beginnen zu wüten, für die Nacht zu Samstag erwartete der Deutsche Wetterdienst (DWD), dass der Orkan gegen Mitternacht die Nordseeküste erreicht. Es ist die zweite schwere Sturmlage in Deutschland innerhalb kurzer Zeit. Über Tage hinweg werden große Teile Deutschlands von Sturmwetter beherrscht. Mehrere Menschen sind dabei bereits ums Leben gekommen, der Unterricht in den Schulen fällt mancherorts aus oder wird verkürzt, der Bahnverkehr ist stark betroffen. Am späten Freitag sollte „“ beginnen zu wüten, für diezuerwartete der Deutsche Wetterdienst (), dass der Orkan gegen Mitternacht die Nordseeküste erreicht. Es ist die zweite schwere Sturmlage in Deutschland innerhalb kurzer Zeit.

Wie lange dauert der Sturm in Deutschland an?

Mindestens bis Montag, 21.02.2022, soll es stürmisch bleiben, wie es vom DWD heißt. „Es kehrt einfach keine Ruhe ein“, sagte ein Meteorologe. Die Niederlande und Irland meldeten erste Todesopfer. Schwerpunkt der neuen Sturm- beziehungsweise sogar Orkanlage sei bis Samstagfrüh die Nordhälfte Deutschlands, sagten die Meteorologen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) voraus. Betroffen seien Teile von Schleswig-Holstein, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Bremen, Niedersachsen, Sachsen-Anhalt, Brandenburg, Berlin, Nordrhein-Westfalen, Hessen, Thüringen und Sachsen. Auch Großbritannien, die Niederlande und Frankreich bereiten sich vor.

Nacht auf Samstag: Orkan erreicht hohe Windgeschwindigkeiten

Für die Nacht zu Samstag wurden an der Nordseeküste Windgeschwindigkeiten von bis zu 160 Stundenkilometern erwartet. In der zweiten Nachthälfte sollte „Zeynep“ auf die Ostseeküste treffen und dann allmählich nachlassen. Damit sei die Unwettergefahr erst einmal gebannt, auch wenn es stürmisch bleibe, sagte ein DWD-Meteorologe.

Erster Höhepunkt des Sturm in der Nacht zu Samstag: Sturmflut droht

An der Nordseeküste wurde eine Sturmflut erwartet, in Hamburg nach der Prognose des Bundesamtes für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) eine schwere Sturmflut mit Wasserständen von drei Metern über dem normalen Hochwasser in der Nacht zu Samstag. Der höchste Wasserstand werde wahrscheinlich zwischen 5 Uhr und 6 Uhr am Samstagmorgen erreicht, sagte Bernd Brügge vom BSH.

Wann spricht man von einer Sturmflut?

An der Nordseeküste spricht man von einer Sturmflut, wenn das Hochwasser mindestens 1,5 Meter höher als normal aufläuft. Von einer schweren oder sehr schweren Sturmflut wird erst ab Werten von 2,5 beziehungsweise 3,5 Meter gesprochen. Am frühen Freitagmorgen wurde der Fischmarkt in Hamburg-Altona überspült.

Sturm nächste Woche: Gibt es für Sonntag und die kommenden Tage eine Sturmwarnung?