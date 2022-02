Die Unwetterwarnungen nehmen noch kein Ende: Zum Wochenbeginn fegt noch das Sturmtief „Antonia“ durch Deutschland. Auch in Bayern könnte es nach der Prognose des Deutschen Wetterdienstes (DWD) gebietsweise nochmals recht stürmisch werden. Zuvor hatten bereits die Orkantiefs „Ylenia“ und am Wochenende „Zeynep“ vor allem in Franken und der Oberpfalz für zahlreiche Unfälle und Schäden gesorgt.

Sturm Antonia Bayern: Schulausfall in Miltenberg

Aktuell fegt der Sturm „Antonia“ durch Baden-Württemberg. Der bayerische Landkreis Miltenberg hat am Sonntagabend bekanntgegeben, dass der Unterricht zum Teil am Montag ausfällt. Grund dafür ist der Ausfall einer Vielzahl an Bahnstrecken. Da der Unterrichtsausfall im Landkreis unterschiedlich je nach Schule beschlossen wird, sollen Eltern im Zweifel mit der Schulleitung Kontakt aufnehmen.

Sturm in Bayern Höhepunkt: Wann ist der Orkan vorbei?

„Die Sturmlage müssen wir bis zum Montag noch durchstehen“, hatte ein DWD-Meteorologe in Offenbach am Sonntag vorhergesagt. Erst ab dem Abend beruhige sich das Wetter. Es wird also am Montag weiter stürmisch bleiben. Auch im Laufe der Woche wird das Wetter ungewöhnlich bleiben - allerdings kommt kein weiteres Sturmtief.

Antonia in BW: Sturm zieht über Baden-Württemberg