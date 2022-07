Streik in Mallora, Frankreich, Skandinavien, Deutschland – jeden Tag und jede Woche gibt es neue Meldungen über Flughafenpersonal, das die Arbeit niederlegt. Grund sind unter anderem die Folgen der Corona-Pandemie. Der Sommer 2022 verspricht chaotisch zu werden. Wir halten euch hier auf dem laufenden:

Wo wird aktuell gestreikt?

SAS, Ryanair, Easyjet: Welche Airlines sind betroffen?

Situation am Flughafen : Lange Wartezeiten vorprogrammiert

: Lange Wartezeiten vorprogrammiert Welche Berufsgruppen streiken aktell?

Streik aktuell Spanien & Mallorca: 50 Prozent der Flüge fallen aus

In Spanien streikt das Personal der Airline Easyjet. An folgenden Tagen findet der Streik statt:

1. Juli 2022

2. Juli 2022

3. Juli 2022

15. Juli 2022

16. Juli 2022

17. Juli 2022

29. Juli 2022

30. Juli 2022

31. Juli 2022

Es wird an den Flughäfen von Barcelona, Malaga und Mallorca gestreikt. Das spanische Verkehrsministerium hat bestimmt, dass gut die Hälfte der Flüge jedoch stattfinden muss. Reisende müssen aber mit Flugausfällen rechnen.

Auch die Airline Ryanair befindet sich in Spanien im Streik. Seit dem 30. Juni bis 2. Juli dauert der Streik noch an. Hunderte Flüge hatten Verspätung oder fielen komplett aus.

Streik in Frankreich am 1. Juli 2022: Paris, Marseille & Co.

Kurz vor Beginn der Sommerferien in Frankreich sind mehrere Flughäfen im Land durch Streiks beeinträchtigt. Am Pariser Flughafen Charles de Gaulle sollten 1. Juli 22 etwa zehn Prozent der Flüge ausfallen, teilte die Luftfahrtbehörde mit. Mehrere Gewerkschaften hatten zu Streiks aufgerufen, um angesichts der Inflation höhere Gehälter zu erstreiten. In Frankreich beginnen in der kommenden Woche die Sommerferien.

Der Streik sollte das Wochenende über anhalten. Es wird mit Verspätungen und weiteren Flugausfällen gerechnet. Auch die Gepäckausgabe könnte beeinträchtigt sein. Für den Flughafen von Marseille gibt es ebenfalls einen Streikaufruf, aber dort sollte es nicht zu Ausfällen kommen, da die Präfektur das Personal zum Dienst verpflichtet hat.

Die Fluggesellschaft Air France teilte mit, dass nur Kurz- und Mittelstreckenflüge von Ausfällen betroffen seien. Die Gewerkschaften protestieren gegen geplante Sparmaßnahmen und verweisen darauf, dass der Flugverkehr in einigen Bereichen wieder das Niveau von 2019 vor der Corona-Pandemie erreicht habe. Lediglich die Verbindungen nach Asien seien noch reduziert.

SAS Streik aktuell: Geplant für den 2. Juli 2022

Der Streik der Piloten bei der skandinavischen Airline SAS soll ab Mitternacht, 2. Juli 2022 starten. Noch ist nicht bekannt, wie lange er andauern soll – beim letzten Pilotenstreik 2019 ging er sieben Tage.

Die SAS-Führung und die schwedischen, norwegischen und dänischen Piloten verhandeln seit Wochen über einen Tarifvertrag. Die schwedische Pilotenvereinigung wirft dem Unternehmen unter anderem vor, die Pandemie genutzt zu haben, um fast die Hälfte der Piloten mit einem vereinbarten Recht auf Wiedereinstellung zu entlassen, dieses Recht aber außer Kraft gesetzt zu haben.

Im Falle eines Streiks dürften Hunderte Flüge täglich in Skandinavien ausfallen, die meisten davon an den Flughäfen Oslo, Kopenhagen und Stockholm-Arlanda. Das Unternehmen rechnete damit, dass davon pro Tag etwa 20 000 bis 30 000 Passagiere betroffen sein könnten.

Streik in Hamburg heute am 1. Juli: Wie ist die Lage?