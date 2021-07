Die starken Regenfälle und Unwetter haben im Kreis Ahrweiler mit der Gemeinde Schuld sowie in anderen Teilen Rheinland-Pfalz’ auch Einfluss auf denvonund dasvon Anbietern wieund Co. Auf der Störungsmelder-Homepage allestoerungen.de ist auf mehreren Karten zu den jeweiligen Anbietern zu sehen, dass insbesondere aus Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz Störungen in den Mobilfunknetzen gemeldet werden.