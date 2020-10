Corona-Grenzwert von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern in den letzten sieben Tagen überschritten. Das gab die Stadt Augsburg gestern (14.10.2020) bekannt. Die Stadt Augsburg hat den kritischenvon 50pro 100.000 Einwohnern in den letzten sieben Tagen überschritten. Das gab die Stadt Augsburg gestern (14.10.2020) bekannt.

In der vergangenen Woche gab es 170 Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Augsburg. Das gab die Stadt gestern auf ihrer Webseite bekannt. Somit wurde der kritische Frühwarnwert von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern in der vergangenen Woche überschritten. Die aktuelle sieben-Tages-Inzidenz beträgt somit 57,1. (Stand: 14.10.2020; 10.31 Uhr).

Coronavirus Augsburg: Aktuelle Fallzahlen

Zahl der Corona-Infektionen seit Beginn der Pandemie: 1300

Zahl der Genesenen: 1101

Zahl der aktuell Infizierten: 183

Zahl der Personen, die an oder mit Corona gestorben sind: 16

Schulklassen in Quarantäne

Das steigende Infektionsaufkommen hat Auswirkungen auf mehrere Schulen. So ordnete das Gesundheitsamt Quarantänemaßnahmen für mehrere Schulklassen an. Betroffen sind nach Angaben der Stadt Augsburg Klassen der Maria-Ward-Realschule, der Elias-Holl-Grundschule und der Berufsschulen I und VI.

Augsburg Corona: Verschärfte Infektionsschutzmaßnahmen

Coronavirus einzudämmen, gelten nun härtere Einschränkungen, Um eine weitere Ausdehnung deseinzudämmen, gelten nun härtere Einschränkungen, die die Stadt Augsburg auf ihrer Webseite bekanntgab . Diese Regeln sind vorerst bis nächsten Dienstag, den 20.10.2020, gültig. (Stand: 14.10.2020)

Ausdehnung der Maskenpflicht. Seit gestern gilt in Augsburg Maskenpflicht auf stark frequentierten Orten der Innenstadt. So etwa auf Märkten, in Kinos und Theatern.

Treffen dürfen nur noch mit maximal fünf Personen stattfinden. Dies gilt für private Räume, auf privaten Grundstücken und im öffentlichen Raum.

Für Angehörige desselben Hausstands, Lebenspartner Verwandte in gerader Linie, Geschwister sowie Angehörige eines weiteren Hausstands gilt die 5 Personen-Regel nicht.

Sportveranstaltungen finden ohne Zuschauer statt.

Krankenhauspatienten und Pflegeheimbewohner dürfen von maximale einer Person pro Tag besucht werden.

Coronavirus Augsburg: Zahlen des RKI

Corona-Karte Auskunft, über die Fallzahlen einzelner Städte und Landkreise. Aufgrund von Zeitverzögerungen der Datenaktualisierung kann es im Vergleich zu den Angaben der Städte zu leichten Unterschieden kommen. Das sind die Zahlen des RKI für die Stadt Augsburg. (Stand: 15.10.2020) Auch das Robert-Koch Institut gibt auf seinerAuskunft, über die Fallzahlen einzelner Städte und Landkreise. Aufgrund von Zeitverzögerungen der Datenaktualisierung kann es im Vergleich zu den Angaben der Städte zu leichten Unterschieden kommen. Das sind die Zahlen desfür die Stadt Augsburg. (Stand: 15.10.2020)

Zahl der Infizierten seit Beginn der Pandemie: 1290