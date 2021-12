Die Termine für die Sommerferien in den kommenden zwei Jahren stehen immer früh fest. Jetzt haben auch jene Planungssicherheit, die danach eine größere Reise buchen möchten und wegen ihrer Schulkinder die genauen Daten im Blick haben müssen. Die Kultusminister der Länder haben sich auf die langfristigen Sommerferientermine geeinigt. Damit kann also auch für den Zeitraum zwischen den Jahren 2025 bis 2030 geplant werden.

Späte Sommerferien-Termine für Bayern bis 2030

Die Bundesländer rotieren beim Ferienanfang im Sommer dabei in Gruppen. Bayern und Baden-Württemberg machen dabei jedoch nicht mit und starten nach wie vor traditionell immer als letzte in die sechswöchigen Ferien. Konkret heißt das: frühestens Ende Juli, oftmals aber auch erst Anfang August beginnen die Sommerferien und enden im September. Doch welche genauen Termine gibt es in Bayern? Alle Sommerferien von 2023 bis 2030 im Überblick.

Sommerferien in Bayern 2023

Im übernächsten Jahr startet Bayern am letzten Julitag in die Sommerferien. Vom 31.07. bis 11.09.2024 haben die Schüler in Bayern Sommerpause und müssen nicht zur Schule gehen.

Sommerferien in Bayern 2024

Nur zwei Tage früher beginnen die Sommerferien in Bayern dann im Jahr 2024. Schulfreie Zeit im Sommer ist dann vom 29.7. bis zum 09.09.2024.

Sommerferien in Bayern 2025

Bayern ist zwar immer als letztes dran, doch ein so später Beginn der Sommerferien wie 2025 ist selten: Die sechswöchigen Ferien beginnen im Jahr 2025 erst am 04.08. Frei haben die Schüler dafür bis zum 15.09.2025.

Sommerferien in Bayern 2026

Fast genauso spät ist Bayern ein Jahr darauf mit seinen großen Ferien dran. 2026 starten die Sommerferien am 03.08 und dauern bis zum 14.09.2026.

Sommerferien in Bayern 2027

2027 werden die Sommerferien in Bayern vom 02.08. bis 13.09.2026 stattfinden.

Sommerferien in Bayern 2028

Im Jahr 2028 beginnen die Sommerferien in Bayern dann wieder im Juli. Sommerpause haben die Schulen vom 31.07. bis zum 11.09.2028.

Sommerferien in Bayern 2029

Einen Tag früher in die Sommerferien als im Vorjahr startet Bayern dann 2029. Die Sommerferien sind vom 30.07. bis zum 10.09.2029.

Sommerferien in Bayern 2030

2030 liegen die Sommerferien dann wieder im gleichen Zeitraum wie schon im Jahr 2024. Vom 29.07.bis zum 09.09.2030 haben Schüler ihre sechswöchige Sommerpause.