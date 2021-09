In Slowenien sind die Corona-Zahlen extrem hoch, die Inzidenz liegt bei über 300

Das RKI führt das Land deshalb vom 26. September an auf der Liste der Corona-Hochrisikogebiete

Welche Regeln gelten aktuell bei der Einreise nach Slowenien ?

Urlaub zwischen Alpen und Mittelmeer – das bietet Slowenien Reisenden. Gerade im Herbst überlegen viele, noch einen Städtetrip zu machen, etwa nach Sloweniens Hauptstadt Ljubljana, nach Maribor, wo die älteste Weinrebe der Welt wächst, oder nach Nova Gorica. Doch wie ist die aktuelle Corona-Lage in dem Balkanstaat und ist die Durchreise nach Kroatien möglich?

Reisewarnung: Slowenien wird vom 26. September an Hochrisikogebiet

Das RKI hat am Freitag, 24.09., die neue Liste der Corona-Risikogebiete veröffentlicht. Neu dazu kommt unter anderem Slowenien. Das Land wird vom 26.09. an als Hochrisikogebiet eingestuft. Somit wird ab dem 26. September von Reisen nach Slowenien gewarnt. Das hat vor allem Auswirkungen auf die Rückreise nach Deutschland. Welche Länder sonst noch Hochrisikogebiete sind, lest ihr in folgendem Artikel:

Das sind die Einreisebestimmungen in Slowenien

Wer aus Deutschland nach Slowenien einreisen und nicht in Quarantäne will, braucht:

einen negativen Antigentest (maximal 48 Stunden alt) oder einen negativen PCR-Test (maximal 72 Stunden alt)

einen Genesenennachweis

oder einen Impfnachweis

alle drei Sachen entweder über das digitale Covid-Zertifikat der EU oder in Papierform

Es gibt auch Personengruppen, die von der Nachweis- und Quarantänepflicht ausgenommen sind. Das sind:

Personal im internationalen Güter- und Personenverkehr

Eigentümer von forst- und landwirtschaftlichen Grundstücken im Grenzgebiet für die Zeit deren Bestellung (bis zehn Stunden)

Berufstätige, deren Arbeitsstätte bis zehn Kilometer jenseits der Grenze liegt

Kinder unter 15 Jahren bei gemeinsamer Einreise mit engen Familienangehörigen oder mit Erziehern, Lehrern oder Betreuern bei organisierten Gruppenreisen

Personen, die Kinder unter 15 Jahren zu ihrer Ausbildungsstätte befördern

Personen, die wegen einer dringenden medizinischen Untersuchung oder Behandlung die Grenze überqueren.

Regelung bei der Durchreise nach Kroatien?

Die Durchreise durch Slowenien ist für deutsche Staatsangehörige ohne Vorlage eines negativen Tests, eines Genesenen- oder Impfnachweises möglich, solange die Durchreise innerhalb von 12 Stunden nach Einreise erfolgt. Als weitere Voraussetzung muss Durchreisenden der Grenzübertritt in das Nachbarland erlaubt sein, was für die Weiterreise nach Kroatien ein gültiges Ausweisdokument voraussetzt.

Corona Slowenien: Das sind die aktuellen Regeln

Seit dem 15. September gelten in Slowenien neue Regeln.

Es gilt die 3-G-Regel (Geimpft, Genesen, Getestet). Das betrifft die Nutzung von allen Geschäften, öffentlichen Einrichtungen, Banken, Tankstellen, Gastronomiebetrieben , Hotels, Flughäfen, Bahnhöfen, Bussen, Taxis etc. Flughäfen, Bahnhöfen, Bussen, Taxis etc. nur noch mit einem„3 G-Nachweis“ gestattet. Davon ausgenommen sind lediglich Lebensmittelgeschäfte sowie Apotheken und Drogerien

erlaubt In geschlossenen öffentlichen Räumen, in öffentlichen Verkehrsmitteln und im PKW, wenn Mitfahrer nicht aus demselben Haus stammen, besteht Maskenpflicht .

. Auch im Freien muss eine Maske getragen werden, wenn der Mindestabstand von 1,5 Metern nicht eingehalten werden kann.

nicht eingehalten werden kann. Diverse Ausnahmen von der Maskenpflicht bestehen unter anderem in den Bereichen Schule, Kultur und Sport.

Corona Fallzahlen Slowenien: Sieben-Tage-Inzidenz über 300

In Slowenien ist die Corona-Inzidenz derzeit extrem hoc. So sehen die Zahlen laut Johns Hopkins Universität aus (Stand 24.09.2021):

7-Tage-Inzidenz: 324,0

Neuinfektionen: 1011

Infektionen insgesamt: 287.278

Neue Todesfälle: 5

Todesfälle: 4.521

Einwohner: 2.078.923

Impfquote Erstimpfung: 53,32 Prozent

Impfquote vollständig: 47,26 Prozent

Die slowenische Vignette für Autobahnen und Schnellstraßen gibt’s hier

Auf allen Autobahnen und Schnellstraßen in Slowenien, die von der Autobahnbetreibergesellschaft DARS d.d. verwaltet werden, gilt die Vignettenpflicht . Eine Vignette benötigt man für einspurige Kraftfahrzeuge (Motorräder) und zweispurige Kraftfahrzeuge mit oder ohne Fahrzeuganhänger, deren zulässiges Höchstgewicht 3,5 t nicht überschreitet.

Währung und Co.: Slowenien gehört zur EU

Slowenien hat am 1. Januar 2007 offiziell den Euro eingeführt. Mit seinen zwei Millionen Einwohnern ist es somit der 13. EU-Mitgliedstaat, der die Einheitswährung hat.

Rückreise aus Risikogebiet Slowenien: Das sind die Regeln in Deutschland

PCR-Test, Impfnachweis oder Nachweis über Genesung. Wer aus einem Hochrisikogebiet nach Deutschland zurückkehrt, muss für 10 Tage in Quarantäne. Für die Ausreise, beziehungsweise Rückreise nach Deutschland aus einem Hochrisikogebiet gilt aktuell: Man muss sich vor der Ankunft in Deutschland auf www.einreiseanmeldung.de registrieren und den Nachweis über die Anmeldung bei Einreise mit sich führen. Reisende (auch auf dem Luftweg) benötigen außerdem einen der folgenden Nachweise: Negativeroder Nachweis über Genesung. Wer aus einem Hochrisikogebiet nach Deutschland zurückkehrt, muss für 10 Tage in Quarantäne.

Die häusliche Quarantäne kann vorzeitig beendet werden, wenn ein Genesenennachweis oder ein Impfnachweis über das Einreiseportal übermittelt wird.

Corona und Urlaub: So sind die Regeln in diesen Ländern

