SDP wird 25! Mit Hits wie "Ich will nur, dass du weißt", "Ne Leiche" und "Ich will noch nicht nach Haus" haben sich SDP einen festen Platz in der deutschen Musiklandschaft erobert und eine treue Fangemeinde aufgebaut. Im nächsten Jahr gibt es die Gruppe nun ein Vierteljahrhundert. 2024 gehen SPD deswegen auf Jubiläumstour.

25 Jahre SDP – Die Jubiläumstour

1999 in Berlin gegründet: SDP besteht aus Vincent Stein und Dag-Alexis Kopplin. Die Abkürzung "SDP" steht dabei für "Stonedeafproduction". Sie erlangten zunächst einen Ruf in der deutschen Hip-Hop-Szene. Über Features mit Adel Tawil, Kontra K und vielen mehr haben sie ihre Bekanntheit stets ausgebaut. Im Laufe der Jahre entwickelte SDP so einen eigenen unverkennbaren Sound, der Elemente aus Hip-Hop, Pop, Rock und Electro vereint. Ihre Musik zeichnet sich durch eingängige Melodien, humorvolle und oft ironische Texte sowie energiegeladene Live-Auftritte aus. Die Band hat zahlreiche Alben veröffentlicht, darunter "Bunte Rapublik Deutschpunk", "Die bunte Seite der Macht" und "Die Unendlichste Geschichte". Nun soll all das mit einem Jubiläum gefeiert werden. Die Konzerte, Städte, Tickets und Preise im Überblick:

Spalt - Enderndorf

Datum: 26. Juli 2024

Uhrzeit: Fr, 20:00

Veranstaltungsort: Nürnberg - Brombachsee

Preis: Ab € 64,69

Leipzig

Datum: 02. August 2024

Uhrzeit: Fr, 20:00

Veranstaltungsort: Festwiese Leipzig

Preis: Ab € 64,69

Stuttgart

Datum: 03. August 2024

Uhrzeit: Sa, 19:30

Veranstaltungsort: Cannstatter Wasen

Preis: Ab € 66,79

Hannover

Datum: 24. August 2024

Uhrzeit: Sa, 20:00

Veranstaltungsort: EXPO Plaza

Preis: Ab € 66,19

Essen

Datum: 30. August 2024

Uhrzeit: Fr, 19:30

Veranstaltungsort: Seaside Beach Baldeney

Preis: Ab € 67,64

Hamburg

Datum: 31. August 2024

Uhrzeit: Sa, 19:30

Veranstaltungsort: Trabrennbahn Hamburg Bahrenfeld

Preis: Ab € 66,69

Folgende Events sind bereits ausverkauft:

Berlin

Datum: 16. August 2024

Uhrzeit: Fr, 19:45

Veranstaltungsort: Parkbühne Wuhlheide

Status: Ausverkauft

Berlin

Datum: 17. August 2024

Uhrzeit: Sa, 19:45

Veranstaltungsort: Parkbühne Wuhlheide

Status: Ausverkauft

