Ab sofort haben Verbraucherinnen und Verbraucher die Möglichkeit, auf ihren Wunsch hin kostenlos und jederzeit online die von der Schufa gespeicherten Daten zu ihrer Kreditwürdigkeit einzusehen. Um dies zu tun, ist es erforderlich, sich bei der App der Tochtergesellschaft Bonify zu registrieren, in der der sogenannte Basisscore, der von der Kreditauskunftei berechnet wird, integriert ist.

Welche Daten sammelt die Schufa und was ist der Basisscore?

Die Schufa erhält von ihren Vertragspartnern Informationen über verschiedene Aspekte wie die Eröffnung von Girokonten, die Ausgabe von Kreditkarten, den Abschluss von Leasingverträgen und Krediten. Die Schufa speichert auch persönliche Daten wie Namen, Geburtsdaten und Adressen, hat jedoch keine Informationen zum Einkommen einer Person.

Anhand der gesammelten Daten errechnet sich der Basisscore. Er gibt auf einer Skala von 0 bis 100 Prozent die Wahrscheinlichkeit an, mit der ein Verbraucher seinen finanziellen Verpflichtungen nachkommen wird. Ein höherer Score deutet auf eine bessere Kreditwürdigkeit hin. Wenn jemand regelmäßig Rechnungen unpünktlich bezahlt und häufig Mahnungen erhält, wird er schlechter eingeschätzt.

Wie wird der Score genau berechnet?

Manipulation des Scores zu verhindern und seine Aussagekraft zu gewährleisten. Die Formel zur Berechnung des Scores ist jedoch der zuständigen Datenschutzbehörde bekannt und wird von ihr sowie unabhängigen Wissenschaftlern überprüft. Um mehr Transparenz über die Faktoren, die eine Rolle spielen, zu bieten, stellt die Schufa auf ihrer Website einen Die genaue Berechnung des Scores wird von der Schufa nicht in allen Einzelheiten offengelegt. Die Schufa argumentiert, dass das Berechnungsmodell nicht vollständig offen gelegt wird, um einezu verhindern und seine Aussagekraft zu gewährleisten. Die Formel zur Berechnung des Scores ist jedoch der zuständigen Datenschutzbehörde bekannt und wird von ihr sowie unabhängigen Wissenschaftlern überprüft. Um mehr Transparenz über die Faktoren, die eine Rolle spielen, zu bieten, stellt die Schufa auf ihrer Website einen Score-Simulator zur Verfügung.

Ab wann ist ein Schufa-Score gut?

Die Schufa teilt ihre Bewertung in fünf Kategorien ein: Die höchste Kategorie "Hervorragend" umfasst 74,2 Prozent der Verbraucher, gefolgt von der zweiten Kategorie "Gut" mit 12,6 Prozent. Alle Personen mit offenen Zahlungsausfällen werden automatisch der untersten Kategorie zugeordnet, wobei derzeit 8,9 Prozent den Scorewert "Ungenügend" erhalten.

Es ist praktisch unmöglich, einen Score von 100 Prozent zu erreichen. Selbst bei Verbrauchern, die normalerweise ihre Kreditraten zuverlässig leisten und ihre Rechnungen in der Regel pünktlich bezahlen, kann nicht vollständig ausgeschlossen werden, dass unter außergewöhnlichen Umständen ein Zahlungsausfall eintreten könnte.

Verjähren negative Einträge irgendwann?

Grundsätzlich haben Verbraucher das Recht, Änderungen an den bei der Schufa gespeicherten Daten einzufordern, wenn sie der Meinung sind, dass etwas nicht korrekt ist. Die Schufa verspricht, solche Anliegen in Zusammenarbeit mit der betreffenden Bank oder Quelle, von der die Informationen stammen, zu klären. „Ist eine gespeicherte Information nachweislich fehlerhaft, wird sie so schnell wie möglich korrigiert oder gelöscht.“

Ansonsten werden Einträge von der Schufa gelöscht, wenn alle damit verbundenen offenen Forderungen beglichen sind. Beispielsweise werden Informationen zu Kreditverträgen, die problemlos zurückgezahlt wurden, drei Jahre nach deren Abschluss aus dem Datenbestand entfernt. Diese Frist gilt auch für Verbraucherinsolvenzverfahren.

(mit Material von dpa)