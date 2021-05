Frohe Pfingsten: Die Pfingstfeiertage stehen an. Normalerweise verbringen viele das verlängerte Wochenende im Kreise ihrer Familie oder Freunde. Corona-bedingt ist das in diesem Jahr allerdings wieder nicht bei allen möglich.

Wer am Pfingstsonntag und Pfingstmontag seinen Lieben dafür schöne Pfingsten per Whatsapp oder Brief wünschen möchte, findet ihr schöne, lustige und kostenlose Grüße, Wünsche, Zitate, Videos und Bilder.

Schöne Pfingsten wünschen – liebe Grüße

„Frohe Pfingsten und erholsame Tage wünsche ich dir.“

„Ich schicke dir liebe Grüße zum Pfingstsonntag!“

„Liebe Grüße zum Pfingstmontag!“

„Ich wünsche dir und deinen Liebsten schöne Pfingsten und sonnige Feiertage!“

„Gesegnete Pfingsten und genieße die freie Zeit.“

„Ich schicke dir liebe Pfingstgrüße und viel Glück für das restliche Jahr.“

„Zum Pfingstfest wünsche ich dir viel Gesundheit und schöne Tage.“

„Genießt das Pfingstfest und das verlängerte Wochenende.“

„Sonnige Grüße für die Pfingsttage!“

„An Pfingsten sollen alle Menschen glücklich und erholt sein. Genieß die Tage und die Zeit mit deiner Familie.“

„Ich wünsche dir ein wundervolles Pfingstwochenende voller Entspannung und Sonnenschein.“

„Der Vogel lacht, die Sonne scheint, dann muss wohl heute Pfingsten sein.“

„Pünktlich zu Pfingsten strahlt die Sonne und die Blumen blühen. Auf eine gesegnete und erholsame Zeit.“

„Ganz liebe Grüße zu Pfingsten und viel Sonnenschein für die Feiertage.“

Lustige Sprüche zu Pfingsten 2021

„Frohe Pfingsten! Endlich genug Zeit, um sich um den Garten zu kümmern.“

„Die wahre Bedeutung von Pfingsten? Lange schlafen und faulenzen!“

„Alkohol ist für Leute, die auf ein paar Gehirnzellen verzichten können. Ich denke Pfingsten ist ein geeigneter Anlass, ein paar dieser Zellen zu entbehren, oder?“

„Der Heilige Geist ist zu Pfingsten auf die Erde gekommen. Noch ein Schnaps und du kannst ihn sehen!“

„Heute stört die Arbeit nicht im Geringsten – denn es ist Pfingsten!

„Sonnige Pfingsten – endlich ist die Zeit wieder da, in der man wieder in Unterwäsche auf dem Balkon liegen und die Nachbarn optisch belästigen kann.“

„Wenn der Frühling grüßt, dann hüpft das Herz vor Freude. Das reicht dann aber auch an Bewegung für das lange Wochenende.“

Zitate zu Pfingsten

„Pfingsten, das liebliche Fest war gekommen, es grünten und blühten Feld und Wald; auf Hügeln und Höhn, in Büschen und Hecken übten ein fröhliches Lied die neu ermunterten Vögel.“ (Johann Wolfgang von Goethe)

„Der Pfingsttag kennt keinen Abend, denn seine Sonne, die Liebe, geht nie unter.“ (Theodor Fontane)

„Pfingsten! Ein Wort, das seinen Zauber auf das menschliche Gemüt üben wird, so lange noch ein Baum blüht, eine Lerche schmetternd in die Lüfte steigt und ein klarer Frühlingsmorgen über uns lacht.“ (E. Marlitt)

„Wenn sich der Himmel grau bezieht,

mich stört’s nicht im Geringsten.

Wer meine weiße Hose sieht,

der merkt doch: Es ist Pfingsten.

Nun hab ich ein Gedicht gedrückt,

wie Hühner Eier legen.

Und gehe festlich und geschmückt –

Pfingstochse meinetwegen, dem Honorar entgegen.“ (Joachim Ringelnatz)

Bilder und Gifs zu Pfingsten

Bilder und Gifs eignen sich ebenfalls gut für liebe Grüße zu Pfingsten. Entweder als reiner Bild-Gruß oder in Kombination mit einem der Sprüche. Wo ihr kostenloses Material findet, seht ihr hier:

Ein schönes Bild und ein passender Spruch: Liebe Grüße zu Pfingsten verschicken.

© Foto: Pixabay

Frohe Pfingsten per Whatsapp wünschen – so geht’s.

© Foto: Pixabay

Schöne Pfingsten wünschen mit passenden Bildern.

© Foto: Pixabay

Schöne Pfingsten wünschen per Video

Wer keinen reinen Text schicken möchte, kann seinen Lieben auch schöne Pfingsten per Video wünschen. Ein paar Beispiele:

Youtube Schöne Pfingsten 2021!

Youtube Frohe Pfingsten!