Es ist Pfingsten - Das nächste lange Wochenende im Frühjahr steht an. Für viele Arbeitnehmer ist dank des Feiertages am Pfingstmontag die Zeit vom 27. bis 29. Mai 2023 genau richtig für Ausflüge mit Freunden oder der Familie oder gar für einen kleinen Kurzurlaub. Dafür muss aber das Wetter passen. Wie sehen die Vorhersagen für das Pfingstwochenende 2023 aus?

Das Wetter zu Pfingsten 2023 - Das ist die Prognose

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat in seiner Prognose schon mal einen Blick auf das Pfingstwochenende 2023 geworfen. Hier sind die Vorhersagen der Meteorologen für Pfingstsonntag & C..:

Wetter am Samstag, 27. Mai 2023

Am Samstag erwartet die DWD-Experten viel Sonne, an den Alpen im Verlauf Quellwolken und vereinzelt kurze Schauer. Örtlich kann es auch Gewitter geben, aber die Wahrscheinlichkeit wird hier nur als „gering“ eingestuft. Die maximalen Temperaturen liegen bei 18 bis 20 Grad an der Küste, sonst 21 bis 26 Grad. Zudem weht ein schwacher, im Süden teils mäßiger Nordostwind. In der Nacht zum Sonntag ist es trocken, meist klar oder gering bewölkt. Es gibt eine Abkühlung auf 11 bis 7 Grad.

Wetter am Pfingstsonntag

Am Pfingstsonntag ist nach sonnigem Start vom Alpenrand über den Bodensee zum Hochrhein vermehrt mit Schauern oder Gewittern zu rechnen. Das Thermometer steigt auf 20 bis 25, im Südwesten auf bis zu 27 Grad. Es weht ein schwacher bis mäßiger Wind aus Nordost bis Nord. In der Nacht zum Montag ist es überwiegend gering bewölkt oder klar, niederschlagsfrei. Die Tiefsttemperaturen liegen bei 12 bis 6 Grad.

Wetter am Pfingstmontag

Am Pfingstmontag ist es meist heiter bis wolkig. Im Tagesverlauf gibt es am Alpenrand vermehrt Quellwolken und später Schauer und auch Gewitter. Die Tageshöchsttemperaturen liegen bei 20 bis 25 Grad, im Südwesten bis 27 Grad. Es weht ein schwacher bis mäßiger Wind aus Nordost. Nachts Abkühlung auf 11 bis 8 Grad.