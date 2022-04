Wann kommt der Saharastaub in Baden-Württemberg an?

in an? Wird der Wüstensand wieder so heftig sein - gelber Himmel wie vor zwei Wochen?

wieder so heftig sein - wie vor zwei Wochen? Wie sind die Wetteraussichten für die kommenden Tage laut Deutschem Wetterdienst?

Erneut Saharastaub in Baden-Württemberg erwartet

Es ist bereits das dritte Mal in diesem Jahr, dass starke Winde den Sand in der Sahara aufwirbeln und den Wüstenstaub auch nach Baden-Württemberg bringen. Der Staub würde spätestens Dienstagnachmittag (12.04.2022) im Süden von Baden-Württemberg eintreffen, sagte Meteorologe Hartmut Mühlbauer dem SWR. Es folgen trübe Sicht und gelber Himmel: Am Mittwoch muss mit diesigem und dunstigem Wetter gerechnet werden. Durch den Saharastaub wird sich der Himmel wieder in gelb-rötlichen Farben zeigen.

So wird das Wetter laut DWD in den nächsten Tagen

Nach einem typischen April-Wochenende mit Wolken, etwas Sonne, Wind, Regen-, Schnee- und Graupelschauern wird das Wetter zu Wochenbeginn wieder freundlicher. Am Montag ist es im Osten und Nordosten Deutschlands meist wolkig, vereinzelt gibt es Schauer, wie der Deutsche Wetterdienstes (DWD) am Samstag mitteilte. Im Rest des Landes ist es teils wolkig, teils ziehen hohe Wolkenfelder durch. In Vorpommern kommen die Höchsttemperaturen nicht über 8 Grad hinaus, dagegen werden am Oberrhein 19 Grad erreicht.

So erkennt man Saharastaub am Himmel

Die meisten „Saharastaub-Ereignisse“ bleiben weitgehend unbemerkt. Liegt jedoch besonders viel Staub in der Luft, ist es selbst bei wolkenlosem Himmel ungewöhnlich dämmrig, der Himmel gelb, rot oder braun verfärbt, die Sonne trüb wie hinter Milchglas.

Welche Folgen hat der Staub aus der Wüste für Solaranlagen, Autos und Co.?

Die Sicht ist oft stark eingeschränkt, was sogar zur Schließung von Flughäfen führen kann. Zudem werden Autos, Fensterscheiben, Solaranlagen und Gartenmöbel mit einer rötlich-braunen Schicht bedeckt. Regen hilft nicht, sondern macht alles nur noch schlimmer: Der „Blutregen“ wäscht den Staub aus der Luft und hinterlässt einen regelrechten Dreckfilm.

Autowaschen nach dem Blutregen - Reicht die Fahrt in die Waschanlage?