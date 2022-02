Bei einem S-Bahn-Unglück in Ebenhausen-Schäftlarn in Oberbayern (Landkreis München) ist nach ersten Erkenntnissen der Einsatzkräfte ein Mensch ums Leben gekommen und 14 Menschen verletzt worden. 80 weitere Fahrgäste würden medizinisch untersucht, sagte der Chefsprecher der Münchner Polizei Andreas Franken vor Ort in Schäftlarn südlich von München.

Toter und viele Verletzte bei S-Bahn Unglück in Schäftlarn bei München

Wie die Polizei berichtete, waren die Bahnen gegen 16.40 Uhr im Bereich des Bahnhofes Ebenhausen-Schäftlarn im Landkreis München zusammengestoßen. Bei dem Todesopfer handelt es sich nach Angaben der Feuerwehr um einen Fahrgast. Nähere Angaben zu den Verletzten konnte der Sprecher zunächst nicht machen.

Rettungskräfte arbeiten an der Unfallstelle. Beim Zusammenstoß zweier S-Bahnen im Landkreis München sind am Montag ein Mensch getötet und viele verletzt worden.

© Foto: Matthias Balk/dpa

S-Bahn-Unfall auf eingleisiger Strecke – Was war die Ursache?

Nach dem S-Bahn-Unglück in Oberbayern ermittelt die Polizei zur Unfallursache. Die beiden Züge der Linie S7 seien auf einer eingleisigen Strecke zusammengestoßen, sagte der Chefsprecher der Münchner Polizei der Deutschen Presse-Agentur. Neben der Landespolizei seien auch die Bundespolizei und Spezialisten der Deutschen Bahn vor Ort. Wie genau der Unfall am Montagnachmittag passierte, sei Gegenstand der Ermittlungen, sagte Franken.

Der Bahnhof liegt an der Strecke der S7 nach Wolfratshausen. Die Deutsche Bahn (DB) hatte als Betreiber der S-Bahn zunächst per Twitter mitgeteilt, dass in dem Bereich zwischen Ebenhausen-Schäftlarn und Baierbrunn „Gegenstände auf der Strecke“ seien. Die Strecke wurde demnach gesperrt und ein Schienenersatzverkehr mit Bussen eingerichtet.