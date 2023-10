In dieser Woche erscheint das neue Album der Rolling Stones . Im Vorfeld zu „Hackney Diamonds“ wird natürlich immer wieder die Frage gestellt, ob Mick Jagger & Co. auch nochmal auf Tour gehen. Die alten Herren haben sich jetzt dazu geäußert:

Rolling Stones Tour 2024: Was sagen Mick Jagger und Co.?

Auch mit knapp 80 Jahren bespielen die Urgesteine des Rock noch immer die Bühnen der Welt. Zuletzt gastierten die Rolling Stones 2022 auf ihrer Tour „Sixty“ in Europa und mitunter München, Berlin und Gelsenkirchen. Mit dem neuen Album „Hackney Diamonds“ (erscheint am 20. Oktober) werden von den Fans auch neue Konzertankündigungen erwartet.

In einem Interview mit der Deutschen Presse-Agentur dpa sagte Mick Jagger (80) jetzt: „Wenn ich weiß, dass ich Konzerte geben werde, dann gehe ich tanzen. Dann muss ich in ein Tanzstudio gehen und ein Workout machen, ein Tanztraining, um dranzubleiben.“ Gut möglich, dass der 80-Jährige bald wieder damit anfängt. Denn Jagger kündigte an, dass er nach der Veröffentlichung des Albums am Freitag möglichst bald wieder mit den Rolling Stones auf der Bühne stehen will. Auch Bandkollege Keith Richards (79) sagte in einem Interview mit der BBC : „Wenn wir nächstes Jahr noch stehen, gehen wir auf Tour.“

Genauere Infos über eine mögliche Tour samt Daten und Konzertterminen gibt es allerdings noch nicht.

Was bedeutet der neue Albumtitel der Rolling Stones „Hackney Diamonds“ auf Deutsch?

Laut Angaben der BBC beschreibe der Begriff "Hackney Diamonds" Glassplitter auf dem Boden nach einem Raubüberfall. Es sei ein lokaler Slangbegriff. Die PR-Kampagne richtet sich von der Aufmachung der Webseite bis hin zu den Social Media Videos nach diesen Glassplittern aus.

Setlist: Welche Songs werden auf „Hackney Diamonds“ zu hören sein?

Das neue Album der Rolling Stones wurde Angaben des BR zufolge in den Electric Lady Studios in New York, den Henson Recording Studios in Los Angeles und den Sanctuary Studios in Nassau auf den Bahamas aufgenommen. Die Titel der Songs des neuen Albums, sind bereits veröffentlicht. Welche der Titel auch live gespielt werden, ist allerdings noch nicht bekannt.

1 "Angry" (with Watt)

2 "Get Close" (with Watt)

3 "Depending On You" (with Watt)

4 "Bite My Head Off"

5 "Whole Wide World"

6 "Dreamy Skies"

7 "Live by the Sword"

8 "Driving Me Too Hard"

9 "Tell Me Straight"

10 "Sweet Sounds of Heaven"

11 "Mess It Up"

12 "Morning Joe Cues"

