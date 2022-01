Ein Akademiker, Fahrradfahrer, Politiker: Robert Habeck ist seit 2002 bei den Grünen. Im Scholz-Kabinett übernahm er im Dezember 2021 das Amt des Bundesministers für Wirtschaft und Energie, außerdem ist er der Stellvertreter des Bundeskanzlers. Aber wer ist der Mann, der wegen eines Fahrradweges in die Politik rutschte? Hier gibt’s alle Infos zu Alter, Familie, Gehalt.

Inzwischen sitzt er im Bundestag. Entsprechend ist sein Gehalt. Er sei ein „Spitzenverdiener“, wie er selber sagt. Die aktuellen Diäten von Bundestagsabgeordneten liegen bei 10.012,89 Euro. Bis zum Eintritt ins Kabinett Scholz wurde er hingegen von der eigenen Partei bezahlt. In einem Interview mit der F.A.S. erzählte er vergangenes Jahr, dass er damit „im Wesentlichen den Kredit für unser Haus“ tilge. Das Haus steht im hohen Norden Deutschlands: in Flensburg.

Habecks Lebenslauf ist bunt: künstlerisch begabt wirkte er als Jugendlicher im Schultheater mit, schrieb für die Schülerzeitung studierte dementsprechend Literaturwissenschaft und Philosophie in Freiburg. Durch einen Erasmus-Aufenthalt in Dänemark lernte er Dänisch. Mit seiner Frau Andrea Paluch, die er 1996 heiratete, schrieb er Bücher für Jugendliche und Romane.

Nach dem Eintritt in Die Grünen wurde er bald Kreisvorstandssprecher. 2004 war er Landesvorsitzender. 2012 übernahm er den Posten des stellvertretenden Ministerpräsidenten in seinem Heimat-Bundesland. 2018 fing er an gemeinsam mit Annalena Baerbock als Bundesvorsitzender die Partei zu leiten. Lange war in der, ob er oder Baerbock Kanzlerkandidat wird. Seit 8. Dezember ist Habeck Bundeswirtschaftsminister und