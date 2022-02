In Deutschland wächst die Hoffnung auf ein baldiges Ende der Corona-Pandemie. Diese Hoffnung ist Experten und Politikern zufolge auch nicht ganz unbegründet. Denn in den vergangenen Tagen hatte das Robert-Koch-Institut das Sinken der Inzidenzen vermeldet. Auch die Hospitalisierungsrate stieg zuletzt nicht mehr an.

Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat die aktuellen Fallzahlen für den heutigen Sonntag, 27.02.2022, gemeldet.

Wie hoch sind die aktuellen Coronazahlen und Inzidenzen heute in Deutschland?

Corona-Zahlen Deutschland heute: Aktuelle Inzidenz und Hospitalisierungsrate am 27.2.22

Wie viele Neuinfektionen gibt es heute bundesweit? Wie hoch ist die Inzidenz im Vergleich zu gestern? Die neuesten RKI-Fallzahlen für Deutschland vom 27.02.2022 in der Übersicht:

Sieben-Tage-Inzidenz : 1240,3 (Vortag: 1253,3); (Vorwoche: 1346,3)

Infektionen gesamt: 14.682.758

Neue Todesfälle: 57

Todesfälle gesamt: 122.678

Impfquote (Erstimpfung): 76,3 Prozent

Impfquote (vollständig): 75,3 Prozent

Impfquote Booster-Impfungen: 56,7 Prozent

Hospitalisierungsrate : Die Zahl der in Kliniken aufgenommenen Corona-Patienten je 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen wurde am 25.02. für ganz Deutschland mit 6,28 angegeben. Am Wochenende wird dieser Wert nicht aktualisiert.

Aktuelle Corona-Zahlen – Inzidenzwerte von Bayern, BW, Brandenburg und ganz Deutschland

Die Coronazahlen sinken in allen Bundesländern. Dennoch zeigen sich regional deutliche Unterschiede. Wo ist die Inzidenz aktuell am höchsten und wo am niedrigsten? (Stand: 27.02.2022)

1803,5 – Sachsen-Anhalt

1695,3 – Bayern

1451,0 – Mecklenburg-Vorpommern

1434,2 – Baden-Württemberg

1416,5 – Brandenburg

1290,8 – Thüringen

1225,9 – Saarland

1212,2 – Sachsen

1146,7 – Niedersachsen

1109,8 – Berlin

1087,3 – Nordrhein-Westfalen

962,7 – Hessen

854,0 – Schleswig-Holstein

810,6 – Rheinland-Pfalz

749,6 – Bremen

598,7 – Hamburg

Corona-Zahlen gestern und vor einer Woche – Inzidenzen und Neuinfektionen in Deutschland

Gestern hat das RKI 175.833 Neuinfektionen binnen 24 Stunden vermeldet. Vor einer Woche, am Sonntag, 20.02.2022 waren es 118.032 Neuinfektionen gewesen. Entsprechend steigt die bundesweite 7-Tage-Inzidenz weiter an. Ende Januar, am 24.01.2022, lag sie in Deutschland erstmals bei über 1000. Noch dramatischer sehen die Inzidenzen der Nachbarstaaten und bei anderen EU-Ländern aus. Dort liegen die Werte teilweise um ein vielfaches höher.

Die bis zur fünften Welle höchste Sieben-Tage-Inzidenz hatte es in Deutschland im Frühjahr 2021, am 26. April, gegeben – mit einem Wert von 169,3. Danach war sie erstmal – von wenigen Ausnahmen abgesehen – stetig gesunken. Den Tiefstand erreichte sie am 6. Juli 2021. Da lag die bundesweite Inzidenz bei 4,9.

Die 7-Tage-Inzidenz war bisher im Verlauf der Corona-Pandemie Grundlage für Corona-Regeln und Einschränkungen, etwa im Rahmen der Ende Juni 2021 ausgelaufenen Bundesnotbremse. Aktuell werden daneben auch weitere Werte wie Krankenhauseinweisungen (Hospitalisierungsinzidenz) stärker berücksichtigt und als Kennwerte für etwaige Maßnahmen herangezogen.

Aktuelle Corona-Zahlen in Europa – Inzidenz und Neuinfektionen in Italien, Österreich, Dänemark und mehr

Im Vergleich zu anderen europäischen Ländern hat die Bundesrepublik eine verhältnismäßig niedrige 7-Tage-Inzidenz. Wie sieht es in den Nachbarstaaten aktuell aus? Nachfolgend die Neuinfektionen und der aktuelle Inzidenzwert in ausgewählten Ländern Europas – Stand 27.02.2022:

Österreich: 28.591 Neuinfektionen; Inzidenz: 2.050,0

Italien: 47.493 Neuinfektionen; Inzidenz: 543,1

Frankreich: 66.805 Neuinfektionen; Inzidenz: 691,8

Polen: 18.266 Neuinfektionen; Inzidenz: 332,1

Tschechien: 11.257 Neuinfektionen; Inzidenz: 756,3

Niederlande: 7 Neuinfektionen; Inzidenz: 1.106,4

Dänemark: 25.209 Neuinfektionen; Inzidenz: 3.582,5

UK: 38.668 Neuinfektionen; Inzidenz: 404,8

Die wichtigsten Corona-Begriffe erklärt – Bedeutung von Hospitalisierung, Triage und Regeln