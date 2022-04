Eine steile Politik-Karriere hat die 28-jährige Ricarda Lang in den vergangenen Jahren vorgelegt. Nach dem Eintritt in die Partei mit 18 Jahren brachte sie es über den Bundesverband Campusgrün und den Berliner Kreisverband Friedrichshain-Kreuzberg zum Einzug in den Bundestag im Jahr 2021. Dort ist sie die erste offen bisexuelle Abgeordnete. Seit Januar 2022 ist Ricarda Lang zusammen mit Omid Nouripour Bundesvorsitzende der Grünen. Wer ist Ricarda Lang? Hier gibt es alle wichtigen Infos.

Beruf, Freund, Gehalt - Das ist Ricarda Lang

Hier die wichtigsten Fakten zu Ricarda Lang auf einen Blick:

Name: Ricarda Lang

Ricarda Lang Geburtstag: 17. Januar 1994

17. Januar 1994 Alter: 28

28 Geburtsort: Filderstadt (Baden-Württemberg)

Filderstadt (Baden-Württemberg) Wohnort: Berlin

Berlin Eltern: wuchs bei ihrer alleinerzehenden Mutter (Sozialarbeiterin) auf, Vater ist der 2019 verstorbene Bildhauer Eckart Dietz

wuchs bei ihrer alleinerzehenden Mutter (Sozialarbeiterin) auf, Vater ist der 2019 verstorbene Bildhauer Eckart Dietz Freund: Florian Wilsch

Florian Wilsch Beruf/Ausbildung: von 2012 bis 2019 Studium der Rechtswissenschaften in Heidelberg und Berlin (ohne Abschluss)

von 2012 bis 2019 Studium der Rechtswissenschaften in Heidelberg und Berlin (ohne Abschluss) Gehalt: Als Bundestagsabgeordnete bekommt Ricarda Lang eine monatliche Entschädigung von 10.012,89 Euro

Als Bundestagsabgeordnete bekommt Ricarda Lang eine monatliche Entschädigung von 10.012,89 Euro Website: www.ricarda-lang.de

www.ricarda-lang.de Twitter: twitter.com/Ricarda_Lang

twitter.com/Ricarda_Lang Instagram: www.instagram.com/ricardalong

www.instagram.com/ricardalong Facebook: www.facebook.com/RicardaLang2

Ricarda Lang in der Politik – Das sind ihre Themen

Vier Bereiche hat Ricarda Lang als ihre „Herzensthemen“ identifiziert. Auf ihrer Website schreibt sie, dass dazu die Frauenpolitik, das Thema Pflege und Gesundheit, die soziale Sicherheit und eine vielfältige Gesellschaft gehören.

Abstimmungen im Parlament positioniert hat. So hat sie beispielsweise für einen Vorschlag eines Gesetzes zur Pandemievorsorge durch Aufklärung, verpflichtende Impfberatung und Corona-Immunisierung gestimmt, als auch für Bundeswehreinsätze im Mittelmeer und im Südsudan. Auf der Abgeordneten-Seite des Deutschen Bundestages ist zu sehen, wie sich Ricarda Lang bei einzelnenpositioniert hat. So hat sie beispielsweise für einen Vorschlag eines Gesetzes zur Pandemievorsorge durch Aufklärung, verpflichtende Impfberatung undgestimmt, als auch fürim Mittelmeer und im Südsudan.