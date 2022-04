Die Rentnerinnen und Rentner in Deutschland können sich auf ein Plus bei ihren Altersbezügen einstellen. Im Bundeskabinett werden an diesem Mittwoch, 13. April 2022, die Weichen für die Ausgestaltung der Rentenanpassung und für eine Reform der Erwerbsminderungsrente gestellt. Die geplante Rentenerhöhung weitere Änderungen bei der Altersversorgung sollen auf den Weg gebracht werden.

Wann kommt die Rentenerhöhung 2022?

Rentenerhöhung 2022: Wieviel Prozent mehr Rente gibt es?

Trotz der Corona-Pandemie erreicht die Steigerung der Renten in diesem Sommer einen Rekord. „Es sind die größten Rentenerhöhungen seit ungefähr 30 Jahren“, sagte Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. Bereits bekannt war bisher, dass die Regierung den Einsatz für die Rentengarantie mit der Wiedereinsetzung des Nachholfaktors wieder ausgleichen will - ohne diesen Schritt würde die Rentenerhöhung in diesem Sommer noch höher ausfallen.

In Westen steigen die Renten nach einer Nullrunde im vergangenen Jahr um 5,35 Prozent

steigen die Renten nach einer Nullrunde im vergangenen Jahr um im Osten nach einer nur geringen Erhöhung 2021 nun um 6,12 Prozent

Rentenerhöhung: Ost und West

Die Rentenerhöhung fallen im Osten wegen der gesetzlich verankerten Anpassung an das Westniveau stets etwas höher aus als im Westen. Doch wie viel macht die Rentenerhöhung in absoluten Zahlen in Ost- und Westdeutschland eigentlich aus? Hier eine Beispielrechnung: Infolge der Erhöhung steigt zum 1. Juli eine monatliche Rente von 1000 Euro, die nur auf West-Beiträgen beruht, um gut 53,50 Euro, eine gleich hohe Rente mit Ost-Beiträgen um 61,20 Euro.

Rentenerhöhung 2022: Ab welchem Monat gibt es mehr Rente?

Die Renten werden jedes Jahr zum 1. Juli abhängig von der Lohnentwicklung angepasst. Tatsächlich gab es 2021 eine Nullrunde im Westen und eine leichte Erhöhung in Ostdeutschland. Grundsätzlich folgt die Rentenanpassung der Entwicklung der Bruttolöhne in Deutschland. Zudem soll der sogenannte Nachholfaktor wieder in Kraft gesetzt werden, der sich dämpfend auf Rentenerhöhungen auswirkt.

Wer bekommt Rentenerhöhung in Deutschland?

Die rund 21 Millionen Rentnerinnen und Rentner in Deutschland können sich auf ein deutliches Plus bei ihren Altersbezügen im Juli einstellen. Im Normalfall profitiert jeder, der gesetzliche Rente empfängt.

Bei sinkenden Löhnen wird durch die geltende Rentengarantie verhindert, dass die Renten ebenfalls sinken. Im schlimmsten Fall kommt es zu Nullrunden. Der Nachholfaktor soll bei wieder steigenden Löhnen diese verhinderte Rentenkürzung rechnerisch ausgleichen, Rentenanstiege fallen damit geringer aus. Die große Koalition hatte den Nachholfaktor ausgesetzt, nun wird er wieder in Kraft gesetzt.

Rentenerhöhung und Erwerbsminderung

Die Bundesregierung will Verbesserungen für Millionen Menschen mit Erwerbsminderung auf den Weg bringen. Der Gesetzentwurf von Sozialminister Hubertus Heil sieht außerdem vor, dass etwa drei Millionen Erwerbsminderungsrentner langfristig ab 2024 mehr Geld bekommen. Die Anhebung kann bis zu 7,5 Prozent betragen.„Im Bundeskabinett werden wir am Mittwoch mit dem Rentenpaket I deutliche Verbesserungen bei der Erwerbsminderung beschließen und den Nachholfaktor wieder in Kraft setzen“, sagte Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) der Deutschen Presse-Agentur in Berlin.

Kritik am Nachholfaktor bei der Rentenerhöhung

Kritik kam von den Gewerkschaften. „Den Nachholfaktor anzuwenden bleibt ein schwerer handwerklicher Fehler der Bundesregierung: Damit koppelt sie die Renten dauerhaft von der Entwicklung der Löhne ab. Für heutige wie künftige Generationen bedeutet das real eine Rentenkürzung“, sagte Anja Piel, Vorstandsmitglied des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB).

Die Linke forderte auch höhere Steuerfreibeträge für Ruheständler. Die geplante Anhebung sei wegen steigender Preise für Lebensmittel, Mieten und Energie das Mindeste, sagte Parteichefin Susanne Hennig-Wellsow am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur. „Die Bundesregierung muss aber auch dafür sorgen, dass das Rentenplus im Portemonnaie ankommt und nicht von der Steuer aufgefressen wird.“