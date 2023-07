Die Fortsetzung der Loveparade: Am 8.07. soll unter dem Motto "Rave the Planet" eine Parade stattfinden, bei der Technofans durch Berlin tanzen. Das Ziel dieser Veranstaltung besteht darin, sich für den Frieden einzusetzen und die Bedeutung der elektronischen Musik- und Clubkultur sowie ihre kulturellen und gesellschaftlichen Beiträge anzuerkennen. Unter dem Motto "Music is the Answer" strebt die Parade danach, Menschen zusammenzubringen und eine Botschaft der Einheit und Harmonie zu verbreiten. Die Vorfreude auf den Umzug ist bereits groß. Nun wurden jedoch Probleme bei der Planung bekannt, welche die Feier zum Kippen bringen könnten.

„Rave The Planet 2023“ steht kurz vor Absage – Parade sucht nach Sanitätsdienst

Auf der Pressekonferenz zur diesjährigen Rave The Planet Parade 2023 kam gleich zu Beginn der Schock: Es ist nicht sicher, ob der Umzug stattfinden kann. Zwei Wochen vor Start der Veranstaltung entzog der Malteser Hilfsdienst e.V. laut Fazemag die Unterstützung. Nun steht Rave The Planet ohne Sanitätsdienstkonzept derzeit vor dem Problem, keine weiteren Hilfsdienste für sich gewinnen zu können. Selbst private Anbieter würden sich an der Veranstaltung derzeit nicht beteiligen wollen. Zudem sei eine reine Durchführung mit privaten Hilfskräften laut den Veranstaltern finanziell nicht durchführbar. Die Stadt Berlin sei jedoch eingeschaltet und würde sich laut den Veranstaltern um die Vermittlung bemühen. Zurzeit würde der Veranstaltung mit dem derzeitigen Sicherheitskonzept jedoch die Absage drohen.

Route, Programm und Musik – Alle Informationen zur Techno Parade am 08.07. in Berlin

Rave the Planet 2023: Parade für Frieden und Würdigung der elektronischen Musik- und Clubszene

Laut den Veranstaltern zeichnet sich die "Rave the Planet"-Parade durch ihre Offenheit und Zugänglichkeit für alle Menschen aus, unabhängig von ihrer Nationalität, Religion, Hautfarbe, geschlechtlichen Identität oder sozialen Herkunft. Die Technoparade hat das Ziel, eine Atmosphäre der Gemeinschaft und des Zusammenhalts zu schaffen, in der die Barrieren zwischen Menschen überwunden und das Verbindende gestärkt wird. Musik dient dabei als gemeinsame Sprache und Medium der Kommunikation. Die Vision der Organisatoren besteht darin, dass Technoparaden weltweit am selben Tag stattfinden und das gemeinsame Tanzen dazu beiträgt, die Erkenntnis zu fördern, dass alle Menschen auf der Erde Teil derselben Familie sind. Die Organisatoren sind fest davon überzeugt, dass die Kraft der elektronischen Tanzmusik dazu beitragen kann, die Welt zu einem besseren Ort zu machen.