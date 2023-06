Das Puls Festival findet 2023 wieder statt, nachdem es 2022 aufgrund des Ausfalls einer erheblichen Zahl von Sicherheitskräften vorzeitig abgebrochen werden musste. Gibt es schon Informationen zum Puls Open Air 2024? Hat der Vorverkauf bereits begonnen und wenn ja, was kosten die Tickets? Hier findet ihr alle Infos, die derzeit zum Puls Festival 2024 bekannt sind.

Datum: Das ist der Termin für das Puls Open Air 2024

Wer sich ein Ticket für das Puls Festival im nächsten Jahr sichern will, fragt sich bestimmt jetzt schon, wann das Festival 2024 veranstaltet wird. Bisher wurde jedoch noch kein Termin von Seiten der Veranstalter bekannt gegeben. Sobald der Termin feststeht, werden wir euch hier darüber informieren.

Tickets: Gibt es schon Karten für das Puls Open Air 2024 und was kosten sie?

Derzeit werden noch keine Tickets für das Puls Festival 2024 verkauft. Dementsprechend ist auch der Preis noch nicht bekannt. Der Ticketpreis für das Puls 2023 lag bei 129 Euro für das Drei-Tages-Ticket (in der zweiten Ticketphase).

Ort: Wo findet das Puls Festival 2024 statt?

Es wurde noch kein Veranstaltungsort für das Puls Open Air 2024 bekanntgegeben. In den letzten Jahren wurde das Puls Festival allerdings auf Schloss Kaltenberg in der Nähe von München veranstaltet. Es ist also wahrscheinlich, dass dies auch 2024 wieder der Fall sein wird.

Lineup Puls Open Air 2024: Welche Headliner spielen im nächsten Jahr?

Das Lineup für das Puls Open Air 2024 wurde noch nicht veröffentlicht. Sobald feststeht welche Bands bei dem Festival spielen und wer die Headliner sind, werden wir euch hier darüber informieren.

