Die 4. Verkaufswelle der PS5 startet in Kürze

Wann genau es losgeht, werden die Händler noch nicht sagen

Die PlayStation 5 erschien am 19. November offiziell im Handel und waren in kürzester Zeit ausverkauft

bei Gameshop eine zu bekommen. Nach dem Prinzip „first come, first serve“. Kurz darauf war die PS5 vergriffen. Nun scheint jedoch zumindest bei Media Markt und Saturn Bewegung in die Sache zu kommen: zweiten Februarhälfte sollen die Kontingente der Händler wieder steigen. Deshalb sollte man die Augen offen halten und schnell reagieren. Im besten Falle legt man sich bei den jeweiligen Shops ein Kundenkonto an, um die Bestellung dann möglichst schnell abschließen zu können. Es ist noch immer nicht einfach an eine der begehrten PS5-Spiele-Konsolen zu kommen. Aber die vierte Verkaufswelle ist bereits im Anmarsch. So hatte man Gestern (12.2) die Möglichkeiteine zu bekommen. Nach dem Prinzip „first come, first serve“. Kurz darauf war die PS5 vergriffen. Nun scheint jedoch zumindest bei Media Markt und Saturn Bewegung in die Sache zu kommen: Wie Gameswirtschaft berichtet, soll eine vierte Bestellwelle für die PS5 kurz bevorstehen. Gerade in dersollen die Kontingente der Händler wieder steigen. Deshalb sollte man die Augen offen halten und schnell reagieren. Im besten Falle legt man sich bei den jeweiligen Shops ein Kundenkonto an, um die Bestellung dann möglichst schnell abschließen zu können.

In den Filialen der Händler vor Ort wird es in den nächsten Wochen keine Playstation 5 zu kaufen geben, um vor Menschenansammlungen vorzubeugen. Gekauft werden kann also nur online im sogenannten "Click and Collect" und somit kann die Ware im Laden abgeholt werden.

(Symbolfoto)

© Foto: AFP

Die Händler im Überblick

Alternate.de

Amazon.de

Conrad.de

Cyberport.de

Euronics.de

Expert.de

GameStop.de (Kontingent am 10.2. – Nachlieferung wahrscheinlich)

MediaMarkt.de

Medimax.de

Mueller.de

Otto.de* (Kontingent am 2.2. – Nachlieferung möglich)

Saturn.de