Wie das Magazin netzwelt.de schreibt, gibt es wohl Hinweise darauf, dass heute, am 28. Dezember, ein neuer Verkauf beistarten könnte. Verkaufswellen beim Online-Händler starten üblicherweise ab etwa 10 Uhr. Es ist ratsam ein Prime-Abo vorab abzuschließen, da Amazon Prime-Mitglieder öfter beim Verkauf der Playstation 5 bevorzugt werden. In den vergangenen Monaten wurde der Prime-Hinweis meist am Abend vor dem Verkauf der PS5 geschaltet, sodass dieser unmittelbar bevorstehen dürfte.