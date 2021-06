britischen Königsfamilie war jedoch schwierig. Am 1. Juli 2021 wäre die verstorbene britische Prinzessin Diana – Königin der Herzen – 60 Jahre alt geworden. Zu Ehren ihres Geburtstages soll im „Sunken Garden“ des Kensington Palace eine neue Diana-Statue enthüllt werden, die ihre Söhne und in Auftrag gegeben haben. Außerdem soll es am 60. Geburtstag der Prinzessin weitere Zeremonien und Ehrungen geben. Die Menschen haben sie geliebt. Für die Presse gab es keinen größeren Star. Ihre Beziehung zurwar jedoch schwierig. Amwäre die verstorbene– Königin der Herzen – 60 Jahre alt geworden. Zu Ehren ihres Geburtstages soll im „Sunken Garden“ deseine neueenthüllt werden, die ihre Söhne Prinz Harry Prinz William in Auftrag gegeben haben. Außerdem soll es am 60. Geburtstag der Prinzessin weitere Zeremonien und Ehrungen geben.

Das Denkmal der Prinzessin hätte eigentlich schon früher enthüllt werden sollen, berichtet der Sender BBC. Aufgrund der Pandemie habe man die Enthüllung aber verschoben. Erstellt hat die Statue der Bildhauer Ian Rank-Broadley – derselbe Künstler, der auch das Porträt der Queen auf den britischen Münzen designed hat. Laut Berichten der Zeitschrift „Gala“ werden zur Enthüllungszeremonie auch Familienmitglieder der verstorbenen Prinzessin erscheinen. Die Prinzen Harry und William könnten von Williams Frau, Herzogin Kate, begleitet werden, oder aber auch ohne Begleitung erscheinen. Herzogin Meghan, die Ehefrau von Prinz Harry, wird voraussichtlich nicht kommen und in Kalifornien bleiben. Angeblich sollen die Söhne Dianas bei der Zeromonie getrennte Reden halten.

Wie die „Bild“ berichtet werden die ranghöchsten Mitglieder des britischen Königshauses voraussichtlich nicht an der Zeremonie teilnehmen: Königin Elizabeth II befinde sich noch auf einer Reise in Edinburgh und auch Prinz Charles wird angeblich nicht zur Zeremonie erscheinen.

Prinz Harry und Prinz William Angespanntes Verhältnis im britischen Königshaus Windsor

60. Geburtstag von Prinzessin Diana: Ehrungen zum Geburtstag

Zu Ehren Dianas plant die Wohltätigkeitsorganisation „English Heritage“ eine Gedenktafel. Die „Blue Plaque“ (Blaue Plakette) soll laut „Gala“ am Gebäude in Earl Court angebracht werden. Dort habe Lady Di gelebt, bevor sie im Jahr 1981 Prinz Charles heiratete. „Sie war eine Inspiration und für viele eine kulturelle Ikone“, schreibt die Organisation „British Heritage“ auf ihrer Webseite. Diana habe sich für Obdachlose, Kranke, HIV-Positive und depressive Menschen eingesetzt. Daher scheine es „passend“ ihre Arbeit mit einer Plakette an ihrem 60. Gebirtstag zu ehren.

Seit Anfang Juni wird außerdem Dianas Hochzeitskleid als Leihgabe der Prinzen in einer Modeausstellung präsentiert. Außerdem findet die diesjährige Verleihung des Diana Awards anlässlich ihres 60. Geburtstages im Anwesen ihrer Familie statt. Im Althrop Hourse wird die Veranstaltung dann im Dezember von Dianas Bruder Charles Spencer moderiert werden.

Prinzessin Diana: Ihr Leben zwischen Söhnen, Charles und Camilla

Am 1. Juli 1961 wurde Lady Diana Spencer geboren. Als Tochter des 8. Earl Spencer, der das Schloss Althrop erbte, gehörte sie der englischen Hocharistokratie an.

Prinz Charles, Sohn der britischen Monarchin, war Ende der 70er Jahre auf Brautsuche: Als Thronfolger war eine Hochzeit und anschließender Nachwuchs seine Pflicht. Obwohl er sein Herz schon damals an die verheiratete Camilla Parker-Bowles vergeben hatte, heiratete er am 29. Juli 1981 Lady Diana, die eine gute Partie zu sein schien.

Die prunkvolle Hochzeit war ein globales Event. Schnell folgten die Söhne Prinz William und Prinz Harry. Doch die Ehe scheiterte.

Prinzessin Diana galt fortan als warmherzige Wohltäterin, die von Menschen und Medien gleichermaßen bewundert wurde. Die königliche Familie schien dagegen wenig angetan von ihr. Ihre mediale Präsenz wurde ihr letzten Endes zum Verhängnis. Verfolgt von Paparazzi wurde Prinzessin Diana auf der Flucht vor Fotografen Opfer eines Verkehrsunfalls in einem Pariser Tunnel. Sie starb am 31. August 1997.

Ihre Söhne William und Harry bedauern seit jeher in zahlreichen Interviews den Verlust ihrer Mutter. Beide Prinzen haben ihre Töchter in Zweit- und Drittnamen nach ihrer Mutter benannt.