mysteriöser Flugzeugabsturz in Russland Welt weit für Schlagzeilen. An Bord soll sich Jewgeni Prigoschin befunden haben, jener Chef der Söldner-Gruppe Wagner, der zwei Monate zuvor mit einem Marsch auf Moskau für Unruhe gesorgt hatte. Mit dem Aufstand seiner Söldner hatte Prigoschin gegen die russische Armeespitze rebelliert, der er Versagen im Ukraine-Konflikt vorwarf. Zugleich forderte er mit dem Aufstand jedoch auch Seit Mittwoch, 23. August 2023, sorgt einin Russland Welt weit für Schlagzeilen. An Bord soll sichbefunden haben, jener Ch, der zwei Monate zuvor mit einem Marsch auf Moskau für Unruhe gesorgt hatte. Mit dem Aufstand seiner Söldner hatte Prigoschin gegen die russische Armeespitze rebelliert, der er Versagen im Ukraine-Konflikt vorwarf. Zugleich forderte er mit dem Aufstand jedoch auch Wladimir Putin direkt heraus. Russlands Präsident brandmarkte den Wagner-Chef daraufhin als Verräter.

Was ist über die Ursache des Flugzeugabsturzes bekannt?

Der Embraer-Privatjet, auf dessen Passagierliste Prigoschin stand, war am Mittwoch nordwestlich von Moskau im Gebiet Twer abgestürzt. Zur Ursache gab es keine offiziellen Angaben, die Ermittlungen der Behörden begannen erst. Allerdings verbreiteten der Telegram-Kanal Grey Zone, den Prigoschin nutzte, und einige Militärblogger die These, dass der Absturz kein Unfall gewesen sei. Grey Zone sprach von einem Abschuss durch die russische Flugabwehr. Überprüfen ließ sich diese Behauptung nicht. Die Maschine vom Typ Embraer Legacy 600 sollte von Moskau nach St. Petersburg fliegen, wo Prigoschins Firmen ihren Sitz haben. Sie stürzte demnach im Gebiet Twer bei dem Ort Kuschenkino mehr als 200 Kilometer von Moskau entfernt ab. An Bord waren sieben Passagier und drei Mann Besatzung. Noch am Abend wurden acht Leichen aus den Trümmern geborgen, wie Quellen im Rettungsdienst der Stadt Bologoje der Agentur Tass sagten.

Wer saß laut Passagierliste in dem verunglückten Flugzeug?

Nach Angaben der Luftfahrtbehörde Rosawiazija standen insgesamt zehn Namen auf der Passagierliste, unter ihnen Wagner-Chef Prigoschin und auch Wagner-Kommandeur Dmitri Utkin, sowie drei Besatzungsmitglieder. Und das sind die Namen von der Passagierliste:

Sergey Propustin

Evgeniy Makaryan

Aleksandr Totmin

Valeriy Chekalov

Dmitriy Utkin

Nikolay Matuseev

Evgeniy Prigozhin

Aleksei Levshin (Kommandant)

Rustam Karimov (Co-Pilot)

Kristina Raspopova (Flugbegleiterin)

Was ist über die Hintergründe vor dem Flugzeugabsturz bekannt?

Prigoschin (62) hatte auf den Tag genau vor zwei Monaten mit seiner Privatarmee Wagner gegen die russische Führung gemeutert, wobei die Hintergründe dieser Ereignisse bis heute unklar sind. Bei dem Vormarsch auf Moskau forderten die Meuterer die Ablösung von Verteidigungsminister Sergej Schoigu und Generalstabschef Waleri Gerassimow. Prigoschin griff aber auch Präsident Wladimir Putin selbst an. Der Kremlchef nannte Prigoschin einen Verräter. Die Meuterei endete damit, dass der Wagner-Chef und Tausende seiner Bewaffneten nach Belarus gehen konnten.

Die von ihm aufgebaute Söldnertruppe hatte für Russland erst inoffizielle Spezialaufträge in Syrien, später auch in mehreren Staaten Afrikas erfüllt. Im Angriffskrieg auf die Ukraine warb Prigoschin Häftlinge aus russischen Gefängnissen an. Die Truppe erlitt schwere Verluste in den Kämpfen um die ostukrainische Stadt Bachmut. Prigoschin warf der regulären Militärführung Unfähigkeit und Korruption vor.

(mit Material von dpa und AFP)