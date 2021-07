Bei Amazon gibt es weiterhin keine PS5 zu kaufen. Dafür bietet Saturn direkt im Anschluss an Media Markt diean. Wie das Magazin pcgameshardware schreibt, lassen sich die PS5 mit Laufwerkt plus Returnal sowie mit Demons's Souls und: Miles Morales bestellen. Außerdem bietet Saturn die Playstation 5 Standard mit Ratchet & Clank Rift Apart an.