Der Versandhändler Otto bietet dieaktuell mitoder im Bundle mit dem Spiel „Returnal und mit Ratchet & Clank Rift Apart“ an – das berichtet das Internetportal PC Games Hardware . Als Lieferzeit gibt Otto 2-3 Tage an.

Bei Saturn gibt es aktuell folgende Versionen zu kaufen:

Neben Otto und Saturn steigt wohl auch der Elektronikhändler Euronics in den Verkauf der Playstation 5 ein, teilt PC Games Hardware mit. In Kürze könnte dieim Onlineshop erhältlich sein.

Zumvon Ratchet & Clank: Rift Apart bot der Versandhändler Amazon die Playstation 5 vor gut zwei Wochen im Bundle an. Auch in den kommenden Tagen und Wochen könnte es die Konsole wieder zu kaufen geben, schreibt PC Games Hardware. Gamer sollten die Angebote auf Amazon also im Auge behalten.