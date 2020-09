Mal war sie seine „Cinderella“, mal seine „Adriana Lima“ und mal war sie einfach nur „phänomenal“ – Pietro Lombardi überhäufte seine Auserwählte in seinen Songs gerne mit Komplimenten. Blöd nur: Diese Frau gab es bislang nicht. Der DSDS-Star war seit der Trennung von Sarah Engels 2016 Dauersingle.

Youtube

Pietro Lombardi: Deswegen macht er ein Geheimnis um seine neue Freundin

Bis jetzt! Denn nun ist es offiziell: Lombardi ist wieder in einer Beziehung. „Es ist Zeit, neue Türen aufzustoßen und neuen Anfängen zu vertrauen“, schrieb der 28-Jährige in seiner Instagram-Story. Dazu postete er ein Foto von seiner Hand, auf der eine Frauenhand lag. Die gehörte zu ... ja zu wem eigentlich?

Lombardi mauert. Er wolle mehr über seine Partnerin verraten, wenn er sich bereit fühle. Doch die Gerüchteküche brodelt schon. Heißeste Kandidatin: Influencerin Laura Maria. Die 24-Jährige kommt aus Düsseldorf und kennt sich mit prominenten Partnern aus. Laut „Sport1“-Informationen war sie bereits mit Ex-Schalke-Spieler Weston McKennie liiert.

Entlarvendes Foto? Influencerin heizt Spekulationen an

Und auch Lombardi scheint die Influencerin sympathisch zu finden. „Was eine strahle Frau“, schrieb er kürzlich unter eines ihrer Bilder. Zuletzt postete die Düsseldorferin dann ein Foto, in dem sie sich an die Schulter eines Mannes anlehnte.

Ob mit oder ohne Partnerin: Lombardi kommt nach Ulm