Seit 7. April 2022 läuft der dritte Teil der Filmreihe „Phantastische Tierwesen“ in den deutschen Kinos. Er trägt den Titel „Dumbledores Geheimnisse“. Doch sind diese tatsächlich alle gelüftet? Noch ist der Zauber-Bösewicht Gellert Grindelwald nicht besiegt. Und wie geht es mit Dumbledores Neffen Credence Barebone weiter? Genug Stoff für weitere „Phantastische Tierwesen“-Filme gibt es also:

Hier gibt es alle Infos:

Die gute Nachricht gleich vorweg. Wenn sich der Kino-Vorhang nach „ Dumbledores Geheimnisse “ geschlossen hat, müssen Fans nicht traurig sein. Denn: Die „Phantastische Tierwesen“-Reihe ist nach dem dritten Film nicht vorbei. Insgesamt sind. Viel ist allerdings über die Forsetzung der Reihe bislang nicht bekannt. Fest steht, dass der böse Zauberer Gellert Grindelwald nicht zur Strecke gebracht wurde. Und: Nachdem bislang jeder Film der Reihe schwerpunktmäßig an einem anderen Ort spielt, können sich Fans der Reihe für Teil 4 wieder auf eine andere Stadt freuen. Das hat Regisseur David Yates verraten. „Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind“ spielt in, „Phantastische Tierwesen: Grindelwalds Verbrechen“ inund im dritten Teil „Phantastische Tierwesen: Dumbledores Geheimnisse“ machen die Kino-Besucher einen Ausflug insder 30er Jahre. Wohin es in den Teilen 4 und 5 geht, ist noch nicht bekannt.