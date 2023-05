Die Musikwelt betrauert einen schmerzlichen Verlust: Rock-Legende Tina Turner ist tot . Die Sängerin ist am Mittwoch im Alter von 83 Jahren in ihrem Haus am Zürichsee verstorben, teilte ein Sprecher mit. Damit verliere die Welt eine Musiklegende und ein Vorbild.

Die Nachricht von ihrem Tod löst weltweit Trauer aus. Neben ihren Fans, die Kerzen und Blumen an ihrem Haus oder an ihrem Stern auf dem Walk of Fame in Hollywood ablegen, zeigen sich auch Kollegen und Wegbegleiter sehr bestürzt.

„Ich werde sie nie vergessen“ – So verabschieden sich die Stars von Tina Turner

Der britische Rockstar Mick Jagger zeigte sich zutiefst traurig über den Tod seiner „wundervollen Freundin“. Der Rolling-Stones-Frontmann schrieb auf Instagram: „Sie war inspirierend, warm, lustig und großzügig“. Sie habe ihm so viel geholfen, als er jung war, „und ich werde sie nie vergessen“.

Beyoncé widmet Turner einen Platz auf ihrer Homepage, wo sie zu einem Foto der Sängerin schrieb: „Meine geliebte Königin“ und ihr für die Inspiration dankt und dafür, dass sie den Weg geebnet habe. „Du bist Stärke und Widerstandskraft. Du bist der Inbegriff von Kraft und Leidenschaft.“ Mariah Carey bezeichnete Turner als „Inspiration für Frauen überall“. Begriffe wie „Legendär, Ikonisch, Diva und Superstar“ würden generell zu häufig verwendet, aber auf Turner treffe das alles zu. Alicia Keys würdigte die Rock-Ikone mit den Worten „Was für eine Frau, was für ein Leben, was für eine Kämpferin“. Aus tiefstem Herzen bedanke sie sich bei ihrer „wunderschönen großen Schwester“.

Supermodel Naomi Campbell trauert ebenfalls um „Die Königin, Legende, Ikone“. Es werde nie wieder so jemanden wie Turner geben. Und auch US-Präsident Joe Biden erinnerte in einer Würdigung an die Sängerin. Die zwölffache Grammy-Preisträgerin habe in ihrem Leben Widrigkeiten überwunden und beachtliche persönliche Stärke gezeigt. Moderator Thomas Gottschalk ehrte Turner mit den Worten: „Sie war eine Powerfrau ... Eine der ersten und eine der letzten!“ Für ihn sei sie eine Königin gewesen. Turner war einst zu Gast bei „Wetten, dass..?“, wo sie 1996 nach einer Wette mit dem Moderator Wiener Walzer tanzte.

Mit dpa-Material