Steffen Henssler kochte sich bereits vor rund 20 Jahren mit Know-how und Charme in die Herzen von Gourmets, Hobbyköchen und TV-Zuschauern. Größere Bekanntheit erlangte er vor allem durch seine Kochsendung „Grill den Henssler" auf Vox. Hier lädt er regelmäßig Gäste ein, mit denen er um die Wette kocht. So auch aktuell wieder im „Grill den Henssler Sommer-Special"

Henssler zählt mittlerweile zu den bekanntesten und beliebtesten TV-Köchen. Daneben ist er auch als Kochbuchautor, Restaurantbesitzer und Entertainer tätig. Aber wie tickt er privat? Wie heißen seine Restaurants? Und in welchen Shows war er schon zu sehen? Die wichtigsten Infos zum Sternekoch findet ihr hier im Überblick.

Steffen Henssler im Steckbrief

Alle Fakten zu Steffen Henssler auf einen Blick:

Name : Steffen Henssler

: Steffen Henssler Geburtstag : 27. September 1972

: 27. September 1972 Wohnort : Hamburg

: Hamburg Staatsangehörigkeit : deutsch

: deutsch Größe : 1,80 m

: 1,80 m Beruf : Koch, Kochbuchautor, Fernsehkoch, Entertainer

: Koch, Kochbuchautor, Fernsehkoch, Entertainer Instagram: steffen_henssler

Hat Steffen Henssler eine Frau und Kinder?

Während er in seinen Shows gerne aus dem Nähkästchen plaudert, hält Steffen Henssler sein Privatleben strikt aus der Öffentlichkeit heraus. Daher gibt es leider keine offiziellen Infos zu seiner Familie.

So wurde Steffen Henssler zum Fernsehkoch

Steffen Henssler absolvierte eine Lehre als Koch in dem mit einem Michelin-Stern ausgezeichneten Restaurant Andresens Gasthof in Bargum. Aufgrund seiner Liebe zu Sushi investierte er einen Lotto-Gewinn von 44.000 Mark in den Besuch der von japanischen Meistern geführten Sushi-Akademie in Los Angeles. Danach arbeitete er in einigen amerikanischen Restaurants.

Steffen Hensslers Karriere als Fernsehkoch begann 2004 im NDR, im Rahmen einiger Gastauftritte zusammen mit Rainer Sass. Ab 2006 produzierte der NDR dann zwei Staffeln von „Hensslers Küche“, worin der Koch seine von der japanischen und kalifornischen Küche inspirierten Rezepte vorstellte. Im Jahr 2007 startete Henssler mit seiner eigenen Sendung „Ganz und Gar Henssler“ bei Vox. Von 2008 bis 2010 war er Teil von „Die Küchenschlacht“ im ZDF. Auch die ZDF-Sendung „Topfgeldjäger“ moderierte er von 2010 bis 2014. Seit 2013 strahlt Vox die Kochshow „Grill den Henssler“ aus, in der Steffen Henssler drei von professionellen Köchen gecoachte Prominente am Herd herausfordert.

Alles zum „Grill den Henssler Sommer-Special“ 2023

Auch im Sommer 2023 stellt sich Koch-König Steffen Henssler wieder an den Grill. In neuen Folgen „Grill den Henssler Sommer-Special" fordern ihn wie gewohnt prominente Kandidaten auf der Seebühne im Elbauenpark Magdeburg heraus. Moderiert wird die Sendung von Laura Wontorra. Wer kann es mit Steffen Henssler aufnehmen? Die Promis dürfen ihr Können am Grill ab dem 6. August 2023 auf Vox unter Beweis stellen.

Das sind die Restaurants von Steffen Henssler

Im Jahr 2001 eröffnete Steffen Henssler zusammen mit seinem Vater das Restaurant „Henssler & Henssler“. Anfang 2009 folgte das „ONO by Steffen Henssler“, sein zweites Restaurant in Hamburg. Mit „Ahoi“ eröffnete er im Februar 2017 das dritte Restaurant in der Hansestadt. Im Dezember 2018 ging sein viertes Restaurant „Henssler GO“ an den Start, in dem japanische Küche und ein Sushi-Lieferservice angeboten werden.

Steffen Henssler hat einen Online-Shop

In seinem Online-Shop verkauft der Fernsehkoch Küchenutensilien wie Pfannen, Töpfe und Messer, sowie von ihm kreierte Zutaten, beispielsweise Öle oder Gewürzmischungen. Außerdem vertreibt er dort auch seine eigenen Kochbücher.

„Mälzer und Henssler liefern ab“ auf Vox

Im September 2021 gab es eine Premiere auf Vox: Erstmals machten die TV-Köche Tim Mälzer und Steffen Henssler gemeinsame Sache. In der Show „Mälzer und Henssler liefern ab“ traten die Starköche im direkten Duell in ihrem gemeinsamen Pop-Up-Lieferservice gegeneinander an. Doch für wen die beiden überhaupt kochten, erfuhren sie erst bei der Lieferung. Ob altes Ehepaar oder große Feier – alles war möglich. Zudem mussten die Köche mit Promi-Besuch rechnen.

„Hensslers Schnelle Nummer“ geht auf Tour

Seit Anfang 2020 veröffentlicht Steffen Henssler schnelle und einfache Rezept-Videos auf verschiedenen Social-Media-Plattformen. „Hensslers Schnelle Nummer" ist so beliebt, dass der Koch 2024 damit sogar auf Tour geht. Wann und wo Henssler auftritt, erfahrt ihr hier.

Hat Steffen Henssler einen Instagram-Account?

Fans des Fernsehkochs können auf Instagram seine aktuellen Projekte sowie auch immer wieder kurze Rezept-Videos verfolgen. Sein Privatleben teilt er mit seinen rund 800.000 Followern (Stand: August 2023) nicht.