Damals Bundesliga- und Nationalspieler, heute Kommentator und Trainer des Regionalligisten SpVgg Unterhaching. Sandro Wagner ist ein bekanntes Gesicht in der deutschen Fußball-Szene. Mittlerweile ist der frühere Profi als TV-Experte für das ZDF und den Streaming-Anbieter DAZN tätig. Ab Sommer 2023 ist er dann exklusiv für das ZDF im Einsatz.

Doch wer ist eigentlich der Mann hinter der Kommentatoren-Stimme? Alle Informationen und Fakten zu Sandro Wagner findet ihr hier.

Sandro Wagner Steckbrief: Alter, Sternzeichen, Größe

Name: Sandro Wagner

Sandro Wagner Geburtstag: 29. November 1987

29. November 1987 Sternzeichen: Schütze

Schütze Größe: 1,94

1,94 Geburtsort: München

München Staatsangehörigkeit: Deutsch

Deutsch Beruf: Fußballtrainer und TV-Experte

Ende bei DAZN: Wagner ab Sommer 2023 exklusiv beim ZDF

Sandro Wagner wird zukünftig als Experte exklusiv für das ZDF im Einsatz sein. Bislang arbeitete Wagner bei einigen Highlights wie der EM 2020 sowie der WM 2022 und dem Champions-League-Finale 2020 punktuell für das ZDF, ab Sommer soll er regelmäßig als Experte und Co-Kommentator bei Fußball-Übertragungen zum Einsatz kommen. "Das ZDF hat mir 2020 den Einstieg als TV-Experte ermöglicht - jetzt schließt sich für mich der Kreis. Ich freue mich auf viele fußballerische Höhepunkte, die ich für das ZDF regelmäßig begleiten darf", sagte Wagner: "Gerade die Europameisterschaft im eigenen Land ist ein absolutes Highlight, das mich enorm reizt." ZDF-Sportchef Yorck Polus lobte die "fußballerische Kompetenz und pointierte Formulierungslust" des ehemaligen Angreifers.

Sandro Wagner als Kommentator: Das macht er bei ZDF und DAZN

Sandro Wagner ist meinungsstark, polarisiert und ist bekannt für seine Sprüche. Kein Wunder also, dass er Ex-Kicker früher oder später den Weg ins Fernsehen gefunden hat. Im Sommer 2020 trat er in die Fußstapfen von Oliver Kahn. Sein erster Auftritt war im Finale der Champions League, in dem der FC Bayern siegte. Im September 2020 ging Sandro Wagner zum Streaming-Dienst DAZN. Dort war er in der Saison 2021/2022 auch als Experte aktiv, hat nationale und internationale Fußballspiele begleitet, als Co-Kommentator fungiert und vor und nach dem Spiel sowie in der Halbzeitpausen die Analysen übernommen. Im Sommer 2021 kehrte Wagner nochmal zurück zum ZDF und war Co-Moderator bei einigen Spielen der Fußball-Europameisterschaft. 2022 wurde Sandro Wagner vom ZDF erneut ins Kommentatoren-Team für die Weltmeisterschaft in Katar geholt.

Sandro Wagners Karriere: Vom Fußballspieler zum Trainer und TV-Experten

Schon mit drei Jahren hat Sandro Wagner mit dem Fußballspielen begonnen. Zuerst beim FC Hertha München, dann bis 2006 beim FC Bayern München bei den Junioren. In den zehn Jahren danach war er bei sechs verschiedenen Vereinen aktiv. Beim SV Darmstadt 98 und bei der TSG 1899 Hoffenheim gelang ihm dann der Durchbruch in die Bundesliga. Von 2018 bis 2019 spielte er ein Jahr bei den Bayern, dann stand er von Ende Januar 2019 bis Ende Juli 2020 bei Tianjin Teda unter Vertrag und spielte in der Chinese Super League. 2017 bis 219 kickte Wagner in der deutschen Nationalmannschaft und bestritt acht Länderspiele.

Trainer: Sandro Wagner verlässt SpVgg Unterhaching am Saisonende

Seit 2021 trainiert Wagner die erste Mannschaft der Spielvereinigung Unterhaching. Nach der Saison 2022/23 ist jedoch Schluss. Sandro Wagner hört als Trainer bei der SpVgg Unterhaching auf. Mit der U19 schaffte der ehemalige Stürmer der TSG 1899 Hoffenheim und des FC Bayern München den Aufstieg in die A-Junioren-Bundesliga. Zur Saison 2021/2022 übernahm er die erste Mannschaft. „Ich habe in dieser Zeit unfassbar viel gelernt: Über mich, über die Arbeit mit einer großartigen Mannschaft und über das, was ich als Trainer noch lernen möchte“, sagte Wagner. Wie seine Zukunft aussieht, ließ er offen - kündigte aber einen Schritt „in eine andere Richtung“ an. „Wie dieser genau aussieht, das werde ich demnächst bekannt geben.“

Sandro Wagner und sein Bademantel-Spruch

Nach der Kritik an seinem Kommentar während der ZDF-Übertragung des WM-Spiels Deutschland gegen Spanien hat der Experte Sandro Wagner seine Aussage als unüberlegt und unpassend bezeichnet. Der ehemalige Fußball-Profi hatte gesagt: „Vorhin habe ich gedacht, die ganze Kurve ist voller Deutschland-Fans. Dann habe ich erst gemerkt, das sind die katarischen Bademäntel.“ Wagner spielte damit auf die in Katar traditionellen, langen weißen Gewänder, Thawb genannt, an, die viele Männer auch im Stadion tragen.„Es war ein unüberlegter Spruch mit einer unpassenden Bemerkung, die ich mir hätte sparen können. Wenn sich jemand angegriffen gefühlt hat - sorry, das war null Komma null meine Absicht“, ließ er mitteilen. Wagners Aussage war in den sozialen Medien kritisiert worden. Das ZDF-„Sportstudio“ reagierte in einer Antwort auf einen Tweet zum Thema: „Sandro Wagners Aussage über den Thawb ist leider in einer emotionalen Phase des Spiels passiert.“