Nicole Anyomi machte bereits der Frauen-Fußball-EM in England auf sich aufmerksam. Obwohl sie bei ihrem Verein Eintracht Frankfurt im Sturm spielt, wurde sie im dritten Gruppenspiel gegen Finnland als Rechtsverteidigerin eingewechselt. Nun findet mit der machte bereits der Frauen-Fußball-EM in England auf sich aufmerksam. Obwohl sie bei ihrem Verein Eintracht Frankfurt im Sturm spielt, wurde sie im dritten Gruppenspiel gegen Finnland als Rechtsverteidigerin eingewechselt. Nun findet mit der Frauen-Fußball-WM 2023 in Australien und Neuseeland das nächste große Turnier statt, bei dem die junge Spielerin mit der DFB-Auswahl den Titel gewinnen will.

Wie war bisher ihre Karriere? Die Informationen zur Fußballerin bekommt ihr in diesem Artikel.

Das ist Nicole Anyomi

Alle Fakten zu Nicole Anyomi auf einen Blick:

Name : Nicole Anyomi

: Nicole Anyomi Geburtstag : 10. Februar 2000

: 10. Februar 2000 Sternzeichen : Wassermann

: Wassermann Geburtsort : Krefeld, Deutschland

: Krefeld, Deutschland Geschwister : 2 Brüder - Romel Seena Anyomi (Innenverteidiger, TSV Meerbusch II), Dennis Anyomi

: 2 Brüder - Romel Seena Anyomi (Innenverteidiger, TSV Meerbusch II), Dennis Anyomi Staatsangehörigkeit : Deutsch

: Deutsch Größe : 168 cm

: 168 cm Beruf : Fußballerin

: Fußballerin Position : Sturm

: Sturm Verein : Eintracht Frankfurt (seit 2021)

: Eintracht Frankfurt (seit 2021) Instagram: n7coleanyomi

Deutschlands Nicole Anyomi (m) jubelt mit dem Team nach ihrem 0:3 gegen Finnland bei der Frauen-EM 2022.

© Foto: Sebastian Gollnow

Gehalt von Nicole Anyomi: Was verdienen Fußballerinnen?

Gehälter im Frauenfußball bekannt. Klar ist aber, dass sie deutlich weniger verdienen als die Männer. Beim VfL Wolfsburg verdienen die Frauen wohl am besten im Vergleich mit anderen Vereinen in der Frauen-Bundesliga. Hinzu kommen dann noch Prämien, die die Spielerinnen bei bestimmten Erfolgen erhalten. Für den EM-Titel 2022 hatte der DFB 60.000 Euro Prämie ausgelobt. Für den Finaleinzug gab es 30.000 Euro pro Spielerin, auch die Halbfinal- und Viertelfinalspiele wurden belohnt. Bei der Frauen-WM 2023 schüttet die Fifa erstmals Gelder an die Spielerinnen selbst aus. Genaue Zahlen sind öffentlich nicht über dieim Frauenfußball bekannt. Klar ist aber, dass sie deutlich weniger verdienen als die Männer. Beim VfL Wolfsburg verdienen die Frauen wohl am besten im Vergleich mit anderen Vereinen in der Frauen-Bundesliga. Hinzu kommen dann noch Prämien, die die Spielerinnen bei bestimmten Erfolgen erhalten. Für den EM-Titel 2022 hatte der DFB 60.000 Euro Prämie ausgelobt. Für den Finaleinzug gab es 30.000 Euro pro Spielerin, auch die Halbfinal- und Viertelfinalspiele wurden belohnt. Bei der Frauen-WM 2023 schüttet die Fifa erstmals Gelder an die Spielerinnen selbst aus. Das sind die Prämien für die deutschen Nationalspielerinnen bei der WM 2023 in Australien und Neuseeland.

Nicole Anyomi: Herkunft ihrer Eltern

Nicole Anyomi wurde am 10. Februar 2000 in Krefeld geboren. Anyomis Vater stammt aus Togo, ihre Mutter aus Ghana. Sie hat zwei Brüder. 2020 machte sie ihr Abitur.

Lebenslauf und Karriere: So kam Nicole Anyomi zum Fußball

Nicole Anyomi begann ihre Karriere als Jugendspielerin des SuS Krefeld und wechselte über Borussia Mönchengladbach im Sommer 2014 in die B-Jugend der SGS Essen. Hier kam sie zu ihrem ersten Einsatz in der B-Juniorinnen-Bundesliga. Im Oktober 2016 feierte die Stürmerin dann ihr Debüt in der Frauen-Bundesliga gegen den 1. FFC Turbine Potsdam. Von da an nahm ihre Karriere Fahrt auf, erfuhr allerdings eine herbe Dämpfung, als sie sich beim DFB-Pokalfinale 2019/20 gegen den VfL Wolfsburg einen Bruch des Steißbeins zuzog und daraufhin verletzt eine längere Zeit fehlte. 2021 wechselte Anyomi dann zu Eintracht Frankfurt, wo sie einen 3-Jahres-Vertrag unterschrieb.

Nachdem Anyomi mehrere U-Nationalmannschaften durchlaufen hatte, dauerte es nicht lange, bis sie auch in die A-Nationalmannschaft berufen wurde. Am 21. Februar 2021 wurde sie beim Spiel gegen Belgien in der 61. Minute für Klara Bühl zu ihrem ersten A-Länderspiel eingewechselt.

Der Höhepunkt ihrer Karriere war dann die Teilnahme an der Frauen-EM 2022 in England und der Einzug ins Endspiel. Im dritten Gruppenspiel gegen Finnland wurde Anyomi in der 46. Minute für Giulia Gwinn eingewechselt und erzielte in der 63. Minute das Tor zum 3:0-Endstand.

Alexandra Popp, Merle Frohms, Lena Oberdorf & Co.