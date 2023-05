Michael Kretschmer ist ein deutscher Politiker (CDU) und seit dem 13. Dezember 2017 Ministerpräsident des Freistaates Sachsen. Seit 2019 gehört er außerdem als direkt gewählter Abgeordneter des Wahlkreises Görlitz 2 dem Sächsischen Landtag an. Er gehört zudem den fünf stellvertretenden Bundesvorsitzenden der CDU an.

Michael Kretschmer im Porträt: Herkunft und Familie

Michael Kretschmer privat: Studium und Familie

Michael Kretschmer wurde am 7. Mai 1975 in Görlitz geboren, er gehört der evangelischen Kirche an. Er wuchs als Sohn von Hans-Jürgen Kretschmer mit seinen beiden älteren Geschwistern Cornelia und Christoph in Görlitz-Weinhübel auf. Nach der Mittleren Reife an der Erich-Weinert-Oberschule in Görlitz absolvierte Michael Kretschmer eine Ausbildung zum Büroinformationselektroniker, auf dem zweiten Bildungsweg erwarb er dann die Fachhochschulreife.

Von 1998 bis 2002 studierte er Wirtschaftsingenieurwesen an der Hochschule für Technik und Wirtschaft in Dresden und schloss das Studium 2002 als Diplom-Wirtschaftsingenieur ab.

Michael Kretschmer lebt in Dresden-Klotzsche sowie in Waltersdorf bei Zittau. Er ist seit dem 24. Juli 2020 mit der einstigen MDR-Journalistin und ehemaligen Sprecherin des Sächsischen Staatsministeriums für Soziales und Verbraucherschutz Annett Hofmann verheiratet - das Paar hat zwei gemeinsame Söhne.

Michael Kretschmer und Annett Hofmann kommen zu der Verleihung des Medienpreises «Goldene Henne» in Leipzig.

© Foto: picture alliance/dpa/Gerald Matzka

Kretschmers politische Karriere: Von der Jungen Union zum Ministerpräsidenten

Seinen politischen Weg begann Michael Kretschmer als Stadtrat seiner Heimatstadt Görlitz von 1994 bis 1999. Von 1993 bis 2002 war er im Landesvorstand der Jungen Union Sachsen und Niederschlesien. 2005 wurde Michael Kretschmer zum Generalsekretär der sächsischen CDU gewählt. Seit Dezember 2017 ist er Landesvorsitzender des CDU-Landesverbandes Sachsen.

2002 wurde er zum ersten Mal als Direktkandidat im Wahlkreis Görlitz in den Deutschen Bundestag gewählt, dem er bis 2017 angehörte. 2005 bis 2009 war er stellvertretender Vorsitzender der Arbeitsgruppe Bildung und Forschung der CDU/CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag. Von 2009 bis 2017 war Michael Kretschmer stellvertretender Fraktionsvorsitzender, sein Aufgabenbereich war Bildung und Forschung sowie Kunst, Kultur und Medien.

Seit dem 13. Dezember 2017 ist Michael Kretschmer Ministerpräsident des Freistaates Sachsen.

11.01.2023, Sachsen, Dresden: Michael Kretschmer (CDU), Ministerpräsident von Sachsen hält während des Besuchs einer Apotheke Fiebermittel in den Händen. Der Ministerpräsident informierte sich über Lieferengpässe bei Medikamenten.

© Foto: Robert Michael/dpa

Kretschmer und die Corona-Pandemie

Kretschmer wurde insbesondere während der Corona-Pandemie oft für sein Verhalten und seine Maßnahmen kritisiert. Er besuchte Mitte Mai 2020 – zwei Wochen nach dem Beginn der ersten Welle der COVID-19-Pandemie in Deutschland ohne Schutzmaske eine Demonstration gegen die Hygienemaßnahmen. Ziel war es, mit Corona-Skeptikern zu sprechen, leider erfolglos.

Kretschmer behauptete dann Mitte Oktober 2020, die Entscheidung von Bundeskanzlerin Merkel, die massiv angestiegenen Infektionszahlen durch starke Gegenmaßnahmen zu bekämpfen, sei „Hysterie“. Als die Infektionszahlen dann im Herbst 2020 stark angestiegen waren und ein erneuter Lockdown nötig wurde, beklagte Kretschmer, die Bevölkerung habe die COVID-19-Pandemie nicht ernst genommen. Für diese Aussage erntete er scharfe Kritik in den Medien, hauptsächlich, weil er keinerlei eigene Schuld erkennen wollte.

Eigene Fehler räumte Kretschmer erst ein, nachdem Sachsen mehrere Wochen lang die höchsten Fallzahlen der deutschen Bundesländer hatte und kurz nachdem andere Ministerpräsidenten Fehler eingestanden hatten.

Im Herbst 2021 war Kretschmer einer der ersten Ministerpräsidenten, die Maßnahmen gegen die vierte Welle der Pandemie beschlossen.