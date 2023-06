Lisa Paus ist seit 2022 die Familienministerin in der Ampel-Koalition. Seit dem Rücktritt ihrer Vorgängerin Anne Spiegel ist die Grünen-Politikerin im Amt. Bisher war sie vor allem als Finanzexpertin bekannt. Dass sie nun das Amt der Familienministerin besetzt, kam daher für viele überraschend.

Wer ist Lisa Paus? Wofür steht sie politisch? Was ist über das Privatleben der Grünen-Politikerin bekannt? Hier gibt es alle Infos.

Lebenslauf, Mann, Sohn, Alter – Das ist Lisa Paus

Die wichtigsten Zahlen und Fakten von Lisa Paus im Überblick:

Name: Elisabeth „Lisa“ Paus

Elisabeth „Lisa“ Paus Geburtstag: 19. September 1968

19. September 1968 Geburtsort: Rheine (Nordrhein-Westfalen)

Rheine (Nordrhein-Westfalen) Wohnort: Berlin

Berlin Beruf: Diplom-Volkswirtin

Diplom-Volkswirtin Vater: Hermann Paus (Maschinenbaufabrikant)

Hermann Paus (Maschinenbaufabrikant) Mutter: über die Mutter ist nichts bekannt

über die Mutter ist nichts bekannt Ehemann: der Lebenspartner von Lisa Paus starb 2013 an Krebs

der Lebenspartner von Lisa Paus starb 2013 an Krebs Kinder: Lisa Paus ist Mutter eines Sohnes (geboren 2009)

Lisa Paus ist Mutter eines Sohnes (geboren 2009) Im Bundestag seit: 2009

2009 Homepage: www.lisa-paus.de

www.lisa-paus.de Twitter: www.twitter.com/lisapaus

Das ist Lisa Paus politischer Lebenslauf

Lisa Paus ist seit 1995 Mitglied bei den Grünen. Seit 27. April 2022 ist sie Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Von Dezember 2021 bis April 2022 war Lisa Paus stellvertretende Fraktionsvorsitzende der grünen Bundestagsfraktion. Sie war außerdem Mitglied im Finanzausschuss und der AG Finanzen und leitete die Berliner Landesgruppe der grünen MdBs.

Von 2017 bis 2021 war Lisa Paus Sprecherin für Finanzpolitik sowie Leiterin der AG Finanzen der grünen Bundestagsfraktion. Sie ist Mitglied und Obfrau im Finanzausschuss und stellvertretendes Mitglied im Haushaltsausschuss. Außerdem war sie ab September 2020 bis Legislatur-Ende grüne Vertreterin im Wirecard-Untersuchungsausschuss.

Sie leitet die Berliner Landesgruppe von Bündnis 90/Die Grünen. Sie ist Mitglied der deutsch-italienischen, der deutsch-irländischen und der deutsch-zypriotischen parlamentarischen Gesellschaft.

Im Jahr 2017 und erneut 2021 war Lisa Paus Spitzenkandidatin der Berliner Grünen für die Bundestagswahl. Im Jahr 2016 wählte der grüne Parteitag das „Familienbudget“, das Paus entscheidend entworfen hat, zu seinem neuen Familienförderungskonzept.

2013 wurde Lisa Paus steuerpolitische Sprecherin der Grünen. Sie vertrat ihre Fraktion auch weiter im Finanzausschuss als Mitglied und Obfrau und fungierte zudem stellvertretend im Haushalts-, Bau- und Umweltausschuss.

Ehemann und Sohn: Das ist die Familie von Lisa Paus

Lisa Paus hat einen Sohn, der 2009 geboren wurde. Sie ist alleinerziehende Mutter, seitdem ihr Lebensgefährte 2013 an Krebs gestorben ist. Sie hat zwei Brüder, Franz-Josef und Wolfgang Paus.

Ehrenamtliche Tätigkeit von Lisa Paus

Ehrenamtlich tätig bzw. Mitglied ist Lisa Paus bei folgenden Organisationen und Vereinen:

Mitglied bei der Europa Union Berlin e. V.

Genossenschaftsmitglied Studentendorf Schlachtensee e. G.

Mitglied Berliner Tafel e. V.

Mitglied bei dem Verein der Freundinnen und Freunde des Otto-Suhr-Instituts e. V.

Mitglied bei der DLRG Charlottenburg-Wilmersdorf

Mitglied beim Bildungswerk Berlin der Heinrich-Böll-Stiftung e. V.

Mitglied bei dem Institut Solidarische Moderne

Mitglied bei FiDAR: Frauen in Aufsichtsräte

Mitglied bei dem Forum Ökologische-Soziale Marktwirtschaft

Mitglied bei der Deutschen Gesellschaft für die Vereinten Nationen Berlin-Brandenburg

Mitglied bei dem Verband alleinerziehender Mütter und Väter Bundesverband e.V. (VAMV)

Ziele von Lisa Paus als Familienministerin

Die neue Bundesfamilienministerin Lisa Paus zählt die Einführung der Kindergrundsicherung zu den wichtigsten Aufgaben ihrer bevorstehenden Amtszeit. Das sagte sie bei ihrer Vorstellung in Berlin. „Mir war Kinderarmut immer ein Riesen-Dorn im Auge.“ Sie habe einen „Riesenrespekt“ vor der Aufgabe das Ministerium zu übernehmen. Sie freue sich aber darauf, wolle „anpacken“ und neue Impulse setzen „mit all dem Einsatz, den ich bringen kann für die Familien in diesem Land“, sagte die Grünen-Politikerin. Sie brenne für soziale Gerechtigkeit.

Paus: Zwölf Milliarden bei Kindergrundsicherung als Orientierung

Bundesfamilienministerin Lisa Paus (Grüne) zeigt sich bei der Summe für die geplante Kindergrundsicherung gesprächsbereit. Sie führe intensive Gespräche auf Ministerebene und mit dem Bundeskanzler, sagte sie am Sonntagabend in der ARD-Sendung "Bericht aus Berlin". Mit den veranschlagten zwölf Milliarden Euro habe sie nur eine Orientierung gegeben. Paus sicherte in der Sendung aber zu, dass die Kindergrundsicherung bis 2025 kommen werde. Arme Kinder in Deutschland bräuchten das. "Diese klaffende Gerechtigkeitslücke - die müssen wir schließen."