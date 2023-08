Nach dem Kuss-Skandal und der darauf folgenden weltweiten Welle der Empörung ergreift die Mutter des spanischen Verbandspräsidenten Luis Rubiales unkonventionelle Maßnahmen. Berichten zufolge hat Angeles Bejar beschlossen, aufgrund dessen, was sie als "brutale und unmenschliche Hetzjagd" auf ihren Sohn empfindet, in den Hungerstreik zu treten.

Mutter von Verbandschef Rubiales tritt in Hungerstreik

Sie hat sich dazu entschlossen, sich in ihrer Heimatstadt Motril in einer Kirche einzuschließen und hat angekündigt, ihre Nahrung zu verweigern, bis ihrem Sohn endlich Gerechtigkeit widerfährt. Es wird berichtet, dass auch Rubiales' Tante sich gemeinsam mit ihr in der Kirche im Viertel Capuchinos aufhält.

Mutter fordert Hermoso auf, die „Wahrheit zu sagen“

Die Mutter von Rubiales forderte Jennifer Hermoso eindringlich auf, "die Wahrheit zu sagen". Es liege kein Übergriff vor, da beide Seiten einverstanden gewesen seien, betonte Bejar. Ihr Sohn, der Hermoso bei der WM-Siegerehrung auf den Mund geküsst hatte, sei "nicht in der Lage, jemanden zu verletzen". Sie frage sich "warum sie es an ihm auslassen" und was "hinter dieser ganzen Geschichte steckt", sagte seine Mutter weiter.

Der Kuss auf den Mund von Fußballerin Jennifer Hermoso bei der Siegerehrung nach dem gewonnenen WM-Finale von Spaniens Verbandspräsident Luis Rubiales hat einen handfesten Skandal ausgelöst.

Hermoso leitete Schritte gegen Rubiales ein

Während Rubiales von einem einvernehmlichen Kuss gesprochen hatte und einen Rücktritt ablehnte, hatte sich Hermoso "verletzlich und als Opfer eines Übergriffs gefühlt, eines impulsiven, machohaften Aktes, der unangebracht war und dem ich nicht zugestimmt habe".