Jule Brand hat es mit Anfang 20 bereits in die Fußballnationalmannschaft der Frauen geschafft. Auch beim VfL Wolfsburg ist sie eine feste Größe in der Bundesliga und der Champions League und überzeugt regelmäßig mit starken Leistungen. Nun findet mit der Frauen-Fußball-WM 2023 in Australien und Neuseeland das nächste große Turnier statt, bei dem die junge Spielerin mit der DFB-Auswahl den Titel gewinnen will.

Wir stellen Jule Brand im Porträt vor.

Jule Brand im Steckbrief: Verein, Größe, Instagram

Alle wichtigen Fakten zur Fußballerin Jule Brand auf einen Blick:

Name : Jule Brand

: Jule Brand Geburtstag : 16. Oktober 2002

: 16. Oktober 2002 Geburtsort : Germersheim

: Germersheim Sternzeichen : Waage

: Waage Größe : 1,77 m

: 1,77 m Staatsangehörigkeit : deutsch

: deutsch Verein : VfL Wolfsburg

: VfL Wolfsburg Instagram: jule_brand

Gehalt von Jule Brand: Was verdienen Fußballerinnen?

Über die Gehälter im Frauenfußball sind in der Öffentlichkeit keine genauen Zahlen bekannt. Klar ist aber, dass sie deutlich weniger verdienen als die Männer. Beim VfL Wolfsburg und FC Bayern München verdienen die Frauen wohl am besten im Vergleich mit anderen Vereinen in der Frauen-Bundesliga. Hinzu kommen dann noch Prämien, die die Spielerinnen bei bestimmten Erfolgen erhalten. Für den EM-Titel 2022 hatte der DFB 60.000 Euro Prämie ausgelobt. Für den Finaleinzug gab es 30.000 Euro pro Spielerin, auch die Halbfinal- und Viertelfinalspiele wurden belohnt. Bei der Frauen-WM 2023 schüttet die Fifa erstmals Gelder an die Spielerinnen selbst aus. Das sind die Prämien für die deutschen Nationalspielerinnen bei der WM 2023 in Australien und Neuseeland.

Jule Brand im Trikot des VfL Wolfsburg.

© Foto: Andreas Gora/dpa

Seit wann spielt Jule Brand für die Nationalmannschaft?

Jule Brand ist die Newcomerin im DFB-Team und die ganz große Hoffnung. Nachdem sie in der 1. Bundesliga bei TSG Hoffenheim überzeugt hatte, entdeckte auch Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg das junge Talent. Im April 2021 wurde sie für Spiele der A-Nationalmannschaft nachnominiert. Brand feierte mit 18 Jahren dann ihr Debüt bei den DFB-Frauen und trag gegen Australien nach nur zwei Minuten. Sie spielte bereits für die deutsche U16-Nationalmannschaft. Für die Europameisterschaft 2022 wurde sie in den Kader berufen. Das Toptalent ist mit 19 Jahren die Jüngste im DFB-Team und kam längere Zeit nur zu Teileinsätzen bei der EM. Anders im Halbfinale: Sie spielte gegen Frankreich von Anfang an und ersetzte Klara Bühl auf der linken Angriffsseite und zeigte ihre internationale Klasse.

Jule Brand: Wechsel zum VfL Wolfsburg

Die Flügelstürmerin gilt als das deutsche Toptalent. Das Magazin „11 Freunde“ kürte sie einst zur Newcomerin der Saison: Jule Brand ist aktuell sehr begehrt – auch in der Liga. Obwohl sie noch einen Vertrag in Hoffenheim hatte, wollte Wolfsburg die gebürtige Rheinland-Pfälzerin. „Jule zählt nicht nur in Deutschland, sondern auch international zu den größten und somit auch gefragtesten Talenten“, zitiert der „kicker“ Ralf Kellermann, den Sportlichen Leiter der VfL-Frauen. Der Vertrag bei den Wölfinnen gilt bis 30. Juni 2025.

So kam Jule Brand zum Fußball



Nachdem Jule Brand zunächst beim FV Dudenhofen und der JSG JFV Ganerb gespielt hatte, ging es für sie über die Juniorinnen des FC Speyer 09 im Winter 2018 in die Jugendabteilung der TSG 1899 Hoffenheim. Von der U17 schaffte sie frühzeitig den Sprung in die U20 der TSG und sammelte schnell viel Erfahrung in der 2. Bundesliga. 2020 rückte sie in die erste Mannschaft auf. Mit ihrem Team erreichte sie in der Saison 20/21 den dritten Platz, eine Saison später erreichten die Frauen die Gruppenphase der Champions League. Mit der U17-Nationalmannschaft wurde sie 2019 in Bulgarien Europameister. Jule Brand sagt von sich selbst, dass es ihr Kindheitstraum war, in der Nationalmannschaft zu spielen. Diesen hat sie sich bereits früh erfüllen können. Die gebürtige Germersheim stammt offenbar aus einer sehr sportaffinen Familie – ihre Mutter war Leichtathletin, ihr Vater Handballer. Immer wieder ist die Rede davon, dass die heutige Nationalspielerin durch ihren älteren Bruder Felix Brand zum Fußball kam. Er kickt für den FSV Zwickau in der dritten Bundesliga. „Mit den Freunden auf den Bolzplatz, direkt nach der Schule, den Rucksack einfach irgendwo hingeschmissen – das war eine schöne Zeit", erinnert sich die Spielerin im Gespräch mit SWR Sport

