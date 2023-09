Vielen TV-Zuschauern wird der Name Jalil nichts sagen. Woher kommt er? Wie alt ist er? Und welche Songs sind bekannt? Wir haben den Rapper genauer unter die Lupe genommen.

Hier findet ihr die wichtigsten Infos zu Jalil auf einen Blick:

Amfällt der Startschuss für die neue-Show. Dann versuchen 16 prominente Kandidaten in sechs Folgen einen Silberschatz zu finden. Dochvon ihnen sind. Wer dies ist, entscheidet die Moderatorin Sonja Zietlow im Voraus. Die Spieler können ihre Wahl jedoch nicht sehen, denn sie müssen alle eine Augenbinde tragen. Dementsprechend sind die TV-Zuschauer neben Sonja Zietlow die Einzigen, die die Identität der Verräter kennen. Von Nacht zu Nacht schmieden die Verräter dann böse Pläne und eliminieren die Loyalen. Letztere müssen stattdessen die Verräter, bevor alle Loyalen eliminiert sind. Nur wer es ins Finale schafft, hat eine Chance auf den Silberschatz in Höhe von. Sind noch Verräter unter den Finalisten, verlieren die Loyalen jedoch den Gewinn. Auch Jalil nimmt an der Sendung teil. Ist er ein Verräter oder ein Loyaler?

Lange Zeit gab es Gerüchte, dass der Rapper mit der Komikerin Enissa Amani zusammen sei. Insbesondere, nachdem er ihr mit einer sehr liebevollen Instagram-Story zum Geburtstag gratuliert hatte. Zudem teilten sie unter einem seiner Posts Herzen. Offiziell haben beide es bislang allerdings nicht bestätigt oder sich öffentlich als Paar gezeigt.

Ob Jalil darüber hinaus Kinder hat, ist nicht bekannt.

Der Rapper wurde amingeboren. Er ist der Sohn einerund eines, der aus Kalifornien kommt und damals als Soldat in Berlin stationiert war. Jalil wuchs in derauf. Seine Familie väterlicherseits ist sehr groß, sein Vater habe elf oder zwölf Geschwister, erzählt er im Interview mit „rap.de“ . Darin berichtet er auch, dass er glücklich sei, in Deutschland groß geworden zu sein, denn: „Als ich in Amerika war, habe ich das erste Mal gesehen, wie stark Rassismus existiert.“