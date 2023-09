Friedrich Liechtensteins Karriere ist wahrlich „supergeil“! Den meisten ist der Performer wohl durch den viralen Edeka-Werbespot bekannt. Tatsächlich steht Friedrich Liechtenstein aber schon seit Jahrzehnten auf der Bühne und vor der Kamera. Nun nimmt er an der neuen Reality-Krimi-Show „Die Verräter – Vertraue Niemandem!“ teil und verlässt dafür seine Komfortzone.

Hat Friedrich Liechtenstein zuvor schon in TV-Formaten mitgewirkt? Wie begann seine Karriere? Wir haben ihn genauer unter die Lupe genommen.

Friedrich Liechtenstein im Steckbrief

Die wichtigsten Fakten zu Friedrich Liechtenstein im Überblick:

Bürgerlicher Name: Hans-Holger Friedrich

Hans-Holger Friedrich Beruf: Unterhaltungskünstler und Theaterregisseur

Unterhaltungskünstler und Theaterregisseur Geburtstag: 2. Januar 1956

2. Januar 1956 Geburtsort: Stalinstadt, heute Eisenhüttenstadt

Stalinstadt, heute Eisenhüttenstadt Wohnort: Berlin

Berlin Familienstand: ledig

ledig Instagram: friedrich_liechtenstein

Friedrich Liechtenstein nimmt an „Die Verräter – Vertraue Niemandem!“ teil

20. September 2023 fällt der Startschuss für die neue RTL-Show „Die Verräter – Vertraue Niemandem!“. Dann versuchen drei von ihnen sind Verräter. Wer dies ist, entscheidet die Moderatorin Sonja Zietlow im Voraus. Die Spieler können ihre Wahl jedoch nicht sehen, denn sie müssen alle eine Augenbinde tragen. Dementsprechend sind die TV-Zuschauer neben Sonja Zietlow die Einzigen, die die Identität der Verräter kennen. Von Nacht zu Nacht schmieden die Verräter dann böse Pläne und eliminieren die Loyalen. Letztere müssen stattdessen die Verräter entlarven, bevor alle Loyalen eliminiert sind. Nur wer es ins Finale schafft, hat eine Chance auf den Silberschatz in Höhe von 50.000 Euro. Sind noch Verräter unter den Finalisten, verlieren die Loyalen jedoch den Gewinn. Auch Friedrich Liechtenstein nimmt an der Sendung teil. Ist er ein Verräter oder ein Loyaler? Amfällt der Startschuss für die neue-Show. Dann versuchen 16 prominente Kandidaten in sechs Folgen einen Silberschatz zu finden. Dochvon ihnen sind. Wer dies ist, entscheidet die Moderatorin Sonja Zietlow im Voraus. Die Spieler können ihre Wahl jedoch nicht sehen, denn sie müssen alle eine Augenbinde tragen. Dementsprechend sind die TV-Zuschauer neben Sonja Zietlow die Einzigen, die die Identität der Verräter kennen. Von Nacht zu Nacht schmieden die Verräter dann böse Pläne und eliminieren die Loyalen. Letztere müssen stattdessen die Verräter, bevor alle Loyalen eliminiert sind. Nur wer es ins Finale schafft, hat eine Chance auf den Silberschatz in Höhe von. Sind noch Verräter unter den Finalisten, verlieren die Loyalen jedoch den Gewinn. Auch Friedrich Liechtenstein nimmt an der Sendung teil. Ist er ein Verräter oder ein Loyaler?

Was macht Friedrich Liechtenstein beruflich?

Friedrich Liechtenstein ist ein wahres Multitalent: Seine Karriere auf der Bühne begann er als Puppenspieler. Zudem war er als Theaterregisseur und Schauspieler tätig. Vor allem als Ersteres erlangte er in den 90er Jahren Bekanntheit. 2003 begann er dann seine Karriere als Elektro-Pop-Musiker, erstmals unter dem Künstlernamen Friedrich Liechtenstein. Der Performer realisiert bis heute unterschiedlichste Kunst-, Unterhaltungs- und Musikprojekte.

Woher kennt man Friedrich Liechtenstein?

Internationale Bekanntheit erlangte der 67-jährige Unterhalter durch seinen Auftritt im Edeka-Werbevideo. Hintergrund der Aktion war seine ursprüngliche Darstellung im Musikvideo „Supergeil“ von Der Tourist. Doch erst die Werbeaktion machte den Claim und Liechtenstein zum viralen Hit.

In diesen TV-Formaten war Friedrich Liechtenstein zu sehen

Vor und hinter der Kamera war Liechtenstein Teil zahlreicher Projekte. 2016 war er im Rahmen einer Werbekampagne sogar kurzzeitig Senderchef von Tele 5. Im selben Jahr nahm er an der ProSieben-Tanzshow „Deutschland tanzt“ teil. Ein Auftritt beim „Supertalent“ folgte 2018 gemeinsam mit Liam Mockridge.

Hat Friedrich Liechtenstein eine Frau und Kinder?

Über das Privatleben von Friedrich Liechtenstein ist nicht allzu viel bekannt. Was man weiß: Er war zweimal verheiratet und hat drei Kinder. In einem Interview mit „bz-berlin“ verriet er vor ein paar Jahren, dass eines seiner Kinder ihm früher Club-Verbot erteilt hatte: „Meine jüngste Tochter Henriette ist mit vielleicht 26, 27 Jahren oft in Clubs wie das ‚Berghain‘ gegangen. Da durfte ich dann nicht mehr hin, weil sie keinen Bock hatte, mich dort zu sehen.“

Hat Friedrich Liechtenstein einen Instagram-Account?

Durch seinen viralen Werbespot ist Friedrich Liechtenstein inzwischen vor allem der Internet-Community bekannt. Dementsprechend hat der Musiker und Regisseur auch einen öffentlichen und verifizierten Instagram-Account. Dort folgen ihm derzeit rund 20.200 Follower (Stand: September 2023).

Wie hoch ist das Vermögen von Friedrich Liechtenstein?

Durch seine vielfältigen Projekte und Jobs dürfte Friedrich Liechtenstein in den Jahrzehnten seiner Karriere vermutlich ein ganz gutes Vermögen erwirtschaftet haben. Wie hoch dieses genau ist, ist allerdings nicht bekannt.