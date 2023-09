Florian Fitz ist ein deutscher Schauspieler, der vielen TV-Zuschauern bekannt sein dürfte. Er war bisher in zahlreichen Filmen und Serien zu sehen, unter anderem im „Tatort“, beim „Traumschiff“ oder bei „Bettys Diagnose“. Jetzt wagt er einen ganz neuen Schritt vor die Kamera und nimmt an der RTL-Show „Die Verräter – Vertraue Niemandem!“ teil.

Was ist über Florian Fitz abseits des Bildschirms bekannt? Hat er eine Frau und Kinder? Und ist er mit dem berühmten Kino-Star Florian David Fitz verwandt? Wir haben ihn genauer unter die Lupe genommen.

Florian Fitz im Steckbrief

Die wichtigsten Fakten zu Florian Fitz im Überblick:

Name: Florian Fitz

Florian Fitz Beruf: Schauspieler

Schauspieler Geburtstag: 16. November 1967

16. November 1967 Sternzeichen: Skorpion

Skorpion Geburtsort: Frankfurt am Main

Frankfurt am Main Wohnort: Berlin

Berlin Größe: 1,78 m

1,78 m Staatsangehörigkeit: Deutsch

Deutsch Familienstand: ledig

ledig Kinder: einen Sohn

einen Sohn Instagram: mrflorianfitz

Florian Fitz nimmt an „Die Verräter – Vertraue Niemandem!“ teil

20. September 2023 fällt der Startschuss für die neue RTL-Show „Die Verräter – Vertraue Niemandem!“. Dann versuchen drei von ihnen sind Verräter. Wer dies ist, entscheidet die Moderatorin Sonja Zietlow im Voraus. Die Spieler können ihre Wahl jedoch nicht sehen, denn sie müssen alle eine Augenbinde tragen. Dementsprechend sind die TV-Zuschauer neben Sonja Zietlow die Einzigen, die die Identität der Verräter kennen. Von Nacht zu Nacht schmieden die Verräter dann böse Pläne und eliminieren die Loyalen. Letztere müssen stattdessen die Verräter entlarven, bevor alle Loyalen eliminiert sind. Nur wer es ins Finale schafft, hat eine Chance auf den Silberschatz in Höhe von 50.000 Euro. Sind noch Verräter unter den Finalisten, verlieren die Loyalen jedoch den Gewinn. Auch Florian Fitz nimmt an der Sendung teil. Ist er ein Verräter oder ein Loyaler? Amfällt der Startschuss für die neue-Show. Dann versuchen 16 prominente Kandidaten in sechs Folgen einen Silberschatz zu finden. Dochvon ihnen sind. Wer dies ist, entscheidet die Moderatorin Sonja Zietlow im Voraus. Die Spieler können ihre Wahl jedoch nicht sehen, denn sie müssen alle eine Augenbinde tragen. Dementsprechend sind die TV-Zuschauer neben Sonja Zietlow die Einzigen, die die Identität der Verräter kennen. Von Nacht zu Nacht schmieden die Verräter dann böse Pläne und eliminieren die Loyalen. Letztere müssen stattdessen die Verräter, bevor alle Loyalen eliminiert sind. Nur wer es ins Finale schafft, hat eine Chance auf den Silberschatz in Höhe von. Sind noch Verräter unter den Finalisten, verlieren die Loyalen jedoch den Gewinn. Auch Florian Fitz nimmt an der Sendung teil. Ist er ein Verräter oder ein Loyaler?

Florian Fitz stammt aus einer Schauspielerfamilie

Das Schauspieler-Dasein ist bei den Fitzes Familiensache: Vater Peter Fitz war ein bekannter Schauspieler und Synchronsprecher, Florians verstorbene Schwester Hendrikje Fitz schauspielerte ebenfalls. Florian Fitz absolvierte seine Schauspielausbildung 1988 am Wiener Franz-Schubert-Konservatorium. Seitdem trat er nicht nur auf Theaterbühnen, sondern auch in TV-Serien und -Filmen sowie in Kinofilmen auf.

Hat Florian Fitz eine Frau und Kinder?

Florian Fitz war zehn Jahre lang mit Tatjana Thinius zusammen und auch verlobt, doch 2023 gaben sie die Trennung bekannt. Inzwischen hat er eine neue Partnerin, wie er in einem „Bunte“-Interview verriet: die Berliner Kardiologin Nicole Toursarkissian.

Der Schauspieler hat einen Sohn aus einer früheren Beziehung.

Sind Florian Fitz und Florian David Fitz verwandt?

Aufgrund ihrer Namen und desselben Berufes werden Florian Fitz und Florian David Fitz oft durcheinandergebracht oder zumindest taucht die Frage auf, ob und inwiefern die beiden verwandt sind. Das ist nicht der Fall. Der bekannte Kino-Star verwendet sogar extra seinen Zweitnamen, um eine Verwechslung weitgehend auszuschließen.

Florian Fitz bei „Bettys Diagnose“

Seit 2017 verkörpert Florian Fitz den Klinikchef Professor Dr. Alexander von Arnstett in der ZDF-Serie „Bettys Diagnose“. Seine Zusage für die Rolle erhielt der Schauspieler 2016 übrigens an einem Ort, an dem er sich direkt auf seinen Charakter vorbereiten konnte: Während einer Visite beim Chefarzt, der ihn aufgrund einer gerissenen Achillessehne behandelte.

In diesen Filmen und Serien spielte Florian Fitz mit

Aber auch für zahlreiche wetiere TV- und Kinoproduktionen stand Florian Fitz bereits vor der Kamera. Erstmals war das bereits 1988 der Fall, für die Literaturverfilmung „Die Bertinis“. Es folgten verschiedenste TV-Auftritte, darunter im „Polizeiruf 110“, „Ein starkes Team“, „Kommissar Rex“, „Tatort“. „Der letzte Bulle“ und in Filmen wie „16 über Nacht“ oder „Kennen Sie Ihren Liebhaber?“.

Hat Florian Fitz einen Instagram-Account?

Fans des Schauspielers finden Florian Fitz auch auf Instagram. Dort gibt er Einblicke in sein Privatleben, vor allem teilt er dort aber Urlaubseindrücke. Seinem Profil folgen rund 7.500 Fans (Stand: September 2023).

Wie hoch ist das Vermögen von Florian Fitz?

Durch seine jahrelange Karriere als Schauspieler dürfte Florian Fitz gewiss den ein oder anderen Euro verdient haben. Wie hoch sein Vermögen genau ist, ist allerdings nicht bekannt.