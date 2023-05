Sie ist die „Queen of the Palace“: Die Engländerin Fallon Sherrock hält in der Dartswelt mit den Besten der Besten mit. Als erste Frau der WM-Geschichte bezwang sie einen Mann und wurde schlagartig weltberühmt. Regelmäßig begeistert sie die Zuschauer mit spektakulären Siegen und hat mittlerweile Kultstatus erlangt.

Die Informationen zu Fallon Sherrock gibt es in ihrem Porträt.

Fallon Sherrock Steckbrief: Alter, Beruf, Herkunft

Alle wichtigen Fakten zu Fallon Sherrock auf einen Blick:

Name : Fallon Sherrock

: Fallon Sherrock Spitzename : Queen of the Palace

: Queen of the Palace Geburtstag : 02. Juli 1994

: 02. Juli 1994 Sternzeichen : Krebs

: Krebs Geburtsort : Buckinghamshire, England

: Buckinghamshire, England Staatsangehörigkeit : britisch

: britisch Beruf : Friseurin, Profi-Dartsspielerin

: Friseurin, Profi-Dartsspielerin Kinder : Sohn Rory

: Sohn Rory Geschwister : Zwillingsschwester Felicia Blay Sherrock

: Zwillingsschwester Felicia Blay Sherrock Partner : Cameron Menzies

: Cameron Menzies Instagram : fsherrock

: fsherrock Twitter: @Fsherrock

Fallon Sherrock: Weltrangliste und Preisgeld

In der aktuellen PDC Women's Series Order of Merit belegt die Engländerin Fallon Sherrock auf Platz 5, mit einem Preisgeld von 3.000 Pfund. Bei der PDC Order of Merit handelt es sich um eine 2-Jahres-Preisgeldwertung.

Fallon Sherrock: Trikot, Einlaufmusik, Darts Pfeile

Die wichtigsten Fakten zu Fallon Sherrock als Dartsspielerin im Überblick:

Darts : 24g Dynasty

: 24g Dynasty Einlaufmusik : „Last Friday Night“ von Katy Perry

: „Last Friday Night“ von Katy Perry Wurfhand : rechts

: rechts Farbe des Trikots : pink

: pink Sponsoren: Castle Credit Finance Limited, Dynasty, L-Style Europe, Modus Sports Mgmt, Used Soft, Servicesure

Fallo Sherrock: Erfolge und Titel

2019 hatte die Friseurin aus Milton Keynes als erste Frau bei der PDC-WM gegen einen Mann gewonnen und damit die Darts-Welt verzaubert. Beim Grand Slam zog sie als erste Frau im Live-TV bei einem Event des Weltverbandes PDC ins Viertelfinale ein. Ein Meilenstein im Dartssport. Doch welche Erfolge und Titel kann die „Queen of the Palace“ sonst noch aufweisen? Ein Überblick:

WDF Girls World Cup: Siegerin 2011

Winmau World Masters: Finale 2014

BDO World Darts Championship: Finale 2015

Finder Darts Masters: Siegerin 2015

BDO World Trophy: Siegerin 2018

PDC World Darts Championship: 3. Runde 2020

Nordic Darts Masters: Finale 2021

World Series of Darts Finals: Achtelfinale 2021

Grand Slam of Darts: Viertelfinale 2021

Women‘s World Matchplay 2022: Siegerin

Fallon Sherrock: Sohn und Zwillingsschwester

Fallon Sherrock hat die Herzen der Darts-Zuschauer im Sturm erobert. Ihr größter Fan dürfte aber ihr Sohn sein. Rory kam 2014 zur Welt. Bei Turnieren trägt die Engländerin ein kleines Spielzeug ihres Kindes als Glücksbringer bei sich. Eine weitere wichtige Rolle im Leben der alleinerziehenden Mutter nimmt ihre Zwillingsschwester ein. Felicia Blay Sherrock ist ebenfalls Dartspielerin. Die beiden traten schon einige Male gemeinsam als Team an. Zusammen nahmen sie etwa am WDF Europe Cup Youth 2011 teil und gewannen den Doppelwettbewerb.

Fallon Sherrock: Vermögen

In den vergangenen Jahren sind die Gagen für Schauwettkämpfe, Preisgelder und Sponsoreneinnahmen gestiegen. Der Sport erfreut sich immer größerer Präsenz im TV. Fallon Sherron steht aktuell nicht unter den 182 Besten dieser Liste. Viele fragen sich, wie hoch das Vermögen der Spieler ist. Jedoch ist darüber, im Fall von Fallon Sherrock, nichts bekannt.

Weitere Darts-Spieler im Porträt

Hier gibt es die Porträts von weiteren Darts-Spielern: