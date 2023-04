Die deutsche Schauspielerin Corinna Harfouch feierte ihren Durchbruch bereits im Jahr 1988. Damals übernahm sie die Hauptrolle in dem Film „Die Schauspielerin“. Heutzutage ist sie aus dem deutschen TV kaum mehr wegzudenken, denn in den vergangenen Jahren spielte sie in etlichen Theaterinszenierungen und über 100 Film- und Fernsehproduktionen mit. Dennoch übernimmt sie nun ein neues Projekt: Corinna Harfouch ist neue „Tatort“-Kommissarin in Berlin.

Seit rund 40 Jahren ist sie fester Bestandteil der deutschen TV-Welt. Doch wie tickt die Schauspielerin privat? Hat sie Kinder? In welchen Filmen war sie zu sehen? Wir haben Corinna Harfouch genauer unter die Lupe genommen. Die wichtigsten Infos findet ihr hier im Überblick.

Corinna Harfouch im Steckbrief

Die wichtigsten Fakten zu Corinna Harfouch auf einen Blick:

Name: Corinna Harfouch (geb. Meffert)

Corinna Harfouch (geb. Meffert) Beruf: Schauspielerin

Schauspielerin Geburtstag: 16. Oktober 1954

16. Oktober 1954 Alter: 69 Jahre

69 Jahre Sternzeichen: Waage

Waage Geburtsort: Suhl

Suhl Wohnort: Schorfheide (Brandenburg)

Schorfheide (Brandenburg) Beziehungsstatus: vergeben

vergeben Lebensgefährte: Wolfgang Krause Zwieback

Wolfgang Krause Zwieback Ex-Männer: Nabil Harfouch, Michael Gwisdek

Nabil Harfouch, Michael Gwisdek Kinder: eine Tochter, zwei Söhne

Corinna Harfouch ist neue „Tatort“-Kommissarin

„Tatort“ bekommen! Corinna Harfouch ermittelt jetzt als Susanne Bonard an der Seite von Mark Waschke, Mordkommission leitete. Nachdem sie an der Polizeiakademie unterrichtet hatte, kehrt sie mit 62 Jahren überraschend zurück in den aktiven Dienst. Für deutsche Schauspieler ist es ein Meilenstein in der Karriere: Einen eigenenbekommen! Corinna Harfouch ermittelt jetzt alsan der Seite von der als Robert Karow vor der Kamera steht. Ihr Charakter arbeitete in der DDR als Lehrerin und machte nach dem Mauerfall eine Ausbildung, um zur Kriminalpolizei wechseln zu können. Im Berliner LKA war sie die erste Frau, die dieleitete. Nachdem sie an der Polizeiakademie unterrichtet hatte, kehrt sie mit 62 Jahren überraschend zurück in den aktiven Dienst.

Bereits vor den Dreharbeiten stellte Corinna Harfouch klar: „Ich kann nicht mehr so richtig rennen, das geht einfach nicht, da tun mir meine Hüften zu sehr weh.“ Sie habe den Drehbuchautoren gesagt: „Bitte schreibt mir keine Szenen ins Drehbuch, wo ich hinter irgendetwas hinterherrennen muss. Da ist doch der Mark dafür da, das kann er doch machen.“

Hat Corinna Harfouch einen Mann und Kinder?

Der Schauspieler Wolfgang Krause Zwieback ist der Lebensgefährte von Corinna Harfouch. Mit ihm hat sie zwar keine gemeinsamen Kinder, doch aus früheren Beziehungen hat sie eine Tochter und zwei Söhne. Ihre Tochter entstammt ihrer ersten Ehe mit dem syrischen Informatiker Nabil Harfouch. Sie wuchs nach der Trennung jedoch bei ihrem Vater auf und soll heutzutage in Toronto leben. Aus Corinna Harfouchs Beziehung mit dem Musiker Stefan Maaß ging ihr erster Sohn, der Komponist und Schauspieler Johannes Gwisdek, hervor. Fünf Jahre nach dessen Geburt heiratete sie den Schauspieler Michael Gwisdek. Die beiden haben einen gemeinsamen Sohn namens Robert Gwisdek, der ebenfalls Schauspieler und Musiker ist. Außerdem war Corinna Harfouch in der Vergangenheit mit Bernd Eichinger liiert.

Die Kindheit und Familie von Corinna Harfouch

Corinna Harfouch wurde in Suhl geboren. Sie wuchs in Großenhain in Sachsen auf. Ihr Vater Wolfgang Meffert war als Lehrer tätig, ihre Mutter Marianne als Horterzieherin. Nach ihrem Abitur absolvierte Harfouch eine Ausbildung zur Krankenschwester. An der TU Dresden begann sie zunächst ein Studium als Textilingenieurin, bevor sie von 1978 bis 1981 Schauspiel in Berlin studierte. Ihre Schwester, Catherine Stoyan, ist ebenfalls als Schauspielerin und Hörspielsprecherin tätig.

Theater, Kino, Fernsehen – Die Karriere von Corinna Harfouch

Noch während ihrer Schauspielausbildung übernahm Corinna Harfouch erste Rollen am Theater. Als „Lady Macbeth“ feierte sie an der Volksbühne Berlin ihren größten Bühnenerfolg in der DDR. Dort wurde sie eine der wichtigsten Protagonistinnen unter Frank Castorf. Für ihre Interpretation des Generals Harras in „Des Teufels General“ von Carl Zuckmayer wurde sie 1997 von deutschen Kritikern zur „Schauspielerin des Jahres“ gewählt.

Ihr Filmdebüt gab Corinna Harfouch bereits 1979 in dem Fernsehfilm „Verlobung in Hullerbusch“. Nach mehreren kleinen Rollen kam 1988 ihr Durchbruch mit der Titelrolle im Spielfilm „Die Schauspielerin“. Ihre Darstellung der Hexe Rabia von Katzenstein in dem Kinderfilm „Bibi Blocksberg“ brachte ihr den „Deutschen Filmpreis“ ein. Die Film-, Kino-, Serien- und Theaterproduktionen, an denen Corinna Harfouch beteiligt war, sind zu zahlreich, um sie alle einzeln zu nennen. Auch einige Auszeichnungen gewann die Schauspielerin. Die aktuellste davon ist der „Ehrenpreis des Filmkunstfests Mecklenburg-Vorpommern“.

Corinna Harfouch gehört zu den Gründungsmitgliedern der Deutschen Filmakademie

Im Jahr 2003 wurde die Deutsche Filmakademie gegründet. Das Ziel ist, Filmschaffenden ein Diskussionsforum zu bieten und das Ansehen des deutschen Films zu fördern. Seit 2005 verleiht die Akademie auch den Deutschen Filmpreis. Corinna Harfouch gehört – gemeinsam mit ihrem damaligen Ehemann Michael Gwisdek – zu den Gründungsmitgliedern.

Hat Corinna Harfouch einen Instagram-Account?

Auf Instagram gibt es zwar einen Account mit dem Namen „corinnaharfouch001“, doch ob ihn tatsächlich die Schauspielerin erstellt hat, ist nicht bestätigt. Wahrscheinlicher ist, dass es sich um einen Fan-Account handelt. Corinna Harfouch hat demnach wohl keinen eigenen Instagram-Account.

Wie hoch ist das Vermögen von Corinna Harfouch?

Sie gehört zu den erfolgreichsten Schauspielerinnen Deutschlands. Da interessiert viele natürlich, wie hoch das Vermögen von Corinna Harfouch ist. Dazu ist allerdings nichts bekannt. Es lassen sich auch keine realistischen Schätzungen finden.

Corinna Harfouch hat einen Theaterverein gegründet